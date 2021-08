Fenty Skin fête ses 1 ans ! Obtenez des offres groupées et des offres exclusives ce week-end uniquement

Nous avons sélectionné indépendamment ces offres et produits parce que nous les aimons, et nous pensons que vous pourriez les aimer à ces prix. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Pouvez-vous croire que cela ne fait qu’un an que Rihanna changé le jeu des soins de la peau ? Nous non plus !

L’artiste à plusieurs traits d’union redonne encore une fois aux fans en proposant des offres groupées et des offres exclusives sur le site Web de Fenty Skin, mais uniquement pour ce week-end. Pour commencer, les acheteurs peuvent obtenir 25 % de réduction sur l’ensemble complet Fenty Skin Start’s (une valeur de 88 $). L’ensemble comprend tout ce dont vous avez besoin pour briller, comme le nettoyant Total Cleans’r Remove-It-All, le sérum toner affinant les pores Fat Water et l’écran solaire Hydra Vizor Invisible Moisturizer Broad Spectrum SPF 30.

De plus, vous pouvez obtenir un échantillon gratuit (oui, gratuit!) d’une pochette Fenty Skin et d’un échantillon d’huile fouettée et de crème pour le corps Fenty Skin Butta Drop avec toute commande de 60 $ + Fenty Skin ou Fenty Beauty. Pour vous aider à atteindre la commande d’achat minimum de 60 $, nous avons rassemblé ci-dessous nos produits Fenty Skin préférés de tous les temps que vous voudrez essayer!