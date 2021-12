Fenwick et Barker et Stonehouse lancent un nouveau concept de magasin à Newcastle

« En tant qu’entreprise du Nord-Est qui a débuté en 1946, il semblait naturel de s’associer à une autre entreprise familiale indépendante très appréciée qui a commencé ici. » // Fenwick et Barker et Stonehouse s’associent pour créer la destination de shopping ultime en Newcastle // Le nouveau concept store de Newcastle aura 10 000 pieds carrés d’espace de vente au détail

Deux géants de la vente au détail du Nord-Est ont uni leurs forces pour créer la destination de magasinage ultime pour les clients.

Le détaillant de meubles Barker and Stonehouse, basé à Stockton, ouvre son premier concept de magasin dans un magasin dans le grand magasin phare de Fenwick à Newcastle et dans le magasin Bentalls de la chaîne à Kingston.

Le nouveau concept store de Newcastle aura 10 000 pieds carrés d’espace de vente au détail, le magasin Bentalls étant légèrement plus petit.

Le directeur général James Barker a déclaré : « En tant qu’entreprise du Nord-Est qui a débuté en 1946, il semblait naturel de s’associer à une autre entreprise familiale indépendante très appréciée qui a commencé ici.

« C’est une façon différente de négocier pour nous, mais le commerce de détail a considérablement changé au cours des cinq dernières années, et en particulier au cours des deux dernières. Ce type de collaboration est assurément une excellente voie vers une croissance durable. Cela permet aux deux marques d’étendre leur offre de manière pertinente, en apportant les avantages de chaque marque aux clients des deux. Les valeurs, les clients et les aspirations de Fenwick correspondent parfaitement aux nôtres et je pense que cela fonctionnera bien pour les deux parties.

« Nous sommes impatients de lancer les nouveaux magasins conceptuels dans quelques semaines et avons hâte d’aider les clients, nouveaux et anciens, à découvrir ce qui fait d’une maison un Barker and Stonehouse. »

Le déménagement verra le sol des meubles de Newcastle complètement reconfiguré et réaligné pour abriter de nouveaux ensembles de pièces et affichages visuels tendance.

Prévu pour le lancement avant Noël, il y aura également une gamme sélectionnée de meubles et d’accessoires de haute qualité de Barker et Stonehouse, en mettant l’accent sur un style inspirant sur le nouveau sol pour donner aux clients de nombreuses idées pour leur propre maison.

Hazel Ayers, directrice de l’achat de maisons et de produits de beauté de Fenwick, a déclaré: «Fenwick est ravi d’accueillir Barker et Stonehouse primés dans nos magasins de Newcastle et de Kingston, ainsi que sur Fenwick.co.uk, alors que nous cherchons à élargir notre offre de maison pour répondre la demande croissante de nos clients pour des meubles de maison contemporains.

