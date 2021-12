Feralucia s’inspire des profondeurs de son être dans « La Quema »

Et en avant-première de ce qui sera son deuxième album complet, La flèche, l’artiste colombien Feralucia, présente « La combustion », une chanson qui a été composée pendant la pandémie et qui couvre des thèmes personnels, mais pas étrangers. « Fin 2019, j’ai dépoussiéré un groupe de chansons que j’avais écrites en 2013 et parmi elles se trouvait ‘La Quema’. J’ai fait composer la chanson, mais c’est pendant l’isolement pendant la pandémie que j’ai spécifiquement commencé à travailler sur les arrangements. Lorsque la ville a commencé à s’ouvrir, j’avais déjà une adresse claire et j’ai pu commencer à la peaufiner avec David Ospina. Le temps où j’étais enfermé à faire des arrangements et ensuite très beau de travailler avec lui en équipe était crucial », nous a confié l’artiste.

Avec une sensibilité orientée vers le son organique, vers les sensations offertes par les sons atmosphériques, subjectifs et polyvalents, l’artiste a forgé un son particulier dans sa facette de soliste qui s’éloigne des paramètres modernes pour retrouver le mysticisme de la chanson. « La Quema parle de rage, pour autant que je sache. Musicalement, cela reflète comment j’ai changé en tant qu’artiste ; la recherche de sons organiques, le désir d’être plus précis avec la dynamique de la voix et la discipline d’utiliser le silence », a-t-il souligné.

Le single a la collaboration d’artistes tels que David Ospina du groupe Volcán, Código Rojo ; Adán Naranjo du label False idol; Pablo Muñoz Barragán, de Pleura, Burning Caravan et Nino Pueblo.

Feralucia pointe vers l’intimité, la délicatesse et les nouvelles influences musicales qui se reflètent dans ce nouvel album intitulé La flèche qui sortira en mars. Selon les mots de Feralucia, « La Flecha est un album diversifié. Je ne me lierai à aucun genre du tout, je laisse chaque chanson choisir sa direction et me parcourir. J’ai envie de ressentir cette amplitude de plus en plus, ça éclaire le chemin pour s’écarter. C’est un album très introspectif, c’est la chose la plus personnelle que j’ai jamais faite ».

« Laisse moi du temps

Regarde ce que tu me fais rugir

Comme le baiser

Que je quoi

Brûle à l’intérieur…

Assourdissant

Bruit soudain

Je m’ancre dans tes balayages

Des torrents qui ne s’arrêtent pas…

ça me monte à la tête

ça me monte à la tête

ça me monte à la tête

ça monte »

En attendant la sortie de son deuxième album, voici sa plus récente avancée : « La Quema »