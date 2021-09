Ferdinand coupe le battage médiatique de Salah avec le «plus grand fait» sur la star de Liverpool

in

Rio Ferdinand affirme que l’attaquant de Liverpool Mohamed Salah mérite plus de respect après être devenu le cinquième joueur de Premier League le plus rapide avec 100 buts.

L’Egyptien a connu une forme spectaculaire depuis son arrivée à Anfield en provenance de Rome en 2017. Cependant, ses réalisations ces dernières semaines ont cimenté son statut de l’une des meilleures stars actuelles de la ligue.

Salah a inscrit son 100e but en Premier League lors de la victoire 3-0 de Liverpool sur Leeds, dont 98 pour les Reds. Il l’a fait en 162 matchs, le cinquième record le plus rapide.

Mais après un but contre Crystal Palace et un autre à Brentford samedi, il a atteint un siècle de lieue pour Liverpool.

Il a atteint cette étape dans un record de club de 151 matchs, plus vite que Roger Hunt.

Pourtant, étant donné les joueurs que Salah a battus – et est derrière – au classement général de la Premier League, Ferdinand estime qu’il mérite plus de respect.

L’expert a déclaré à sa chaîne YouTube FIVE : « Nous devons faire un segment entier sur Salah sans attirer l’attention, le temps, la discussion, l’attention qu’il mérite.

«Il est le cinquième plus rapide à 100 buts en Premier League de l’histoire, et le fait le plus important de tout cela est qu’il est un joueur large. C’est un large attaquant, ce n’est pas un vrai numéro neuf.

« Devant lui, il y a Alan Shearer, Harry Kane, Sergio Aguero, Thierry Henry puis Salah. »

Salah est actuellement en pourparlers sur un nouveau contrat à Anfield. Ses mandats actuels expirent en 2023, comme c’était le cas auparavant avec d’autres stars de Liverpool telles que Virgil van Dijk et Jordan Henderson.

Cependant, ils ont depuis gagné de nouvelles affaires, laissant une incertitude sur l’avenir de l’attaquant.

Des rapports ont affirmé qu’il voulait devenir le joueur le mieux payé de Liverpool de tous les temps sur 500 000 £ par semaine.

Ferdinand a ajouté que Salah doit être dans la conversation lorsqu’il parle des meilleurs attaquants du monde.

Ferdinand veut plus d’applaudissements de Salah

«Des personnes à qui j’ai parlé qui l’ont côtoyé, joué avec lui, travaillé au club. Il est concentré, il a cette mentalité, cette obsession du football, l’obsession de marquer des buts et d’être au sommet des charts », a ajouté Ferdinand.

«À chaque match que vous le regardez, il obtient au moins une ou deux occasions au but, créées par lui-même ou mises sur une assiette pour lui.

« C’est un tueur absolu. Donc, quand vous parlez des meilleurs attaquants, des meilleurs attaquants du football mondial au cours des deux dernières années, Salah doit être dans la conversation.

«Allez voir Salah et ce qu’il fait. Il domine et détruit régulièrement les joueurs de haut niveau. Il rend le jeu facile, il rend le football facile.

«Quand un joueur fait cela à la vitesse à laquelle il joue, cela vous indique qu’il est de haut niveau. Les chiffres, les trophées ne mentent pas. Salah a tout pour lui.

Confrère de Ferdinand Peter Crouch qu’un nouveau contrat pour Salah est un must, étant donné qu’il entre dans la Premier League de tous les temps du club à partir de 11.

Nuno Espirito Santo en position périlleuse après le derby de Tottenham battu par Arsenal