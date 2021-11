Ferdinand frappe fort Ronaldo, les critiques de Man Utd alimentées par Neville

Rio Ferdinand a riposté aux critiques visant Cristiano Ronaldo pour son manque de pression à Manchester United, un problème que Gary Neville a souligné.

Ronaldo a eu un impact étonnant après son retour à Old Trafford de la Juventus cet été. Il n’a pas seulement marqué neuf buts en 12 matchs, mais ces buts se sont avérés cruciaux.

En effet, le joueur de 36 ans a remporté des points vitaux en Ligue des champions United avec des buts contre Villarreal et Atalanta.

Cependant, Ronaldo et les Diables rouges dans leur ensemble ont été critiqués pour leur manque – et leur désorganisation autour – de leur presse. La défaite 5-0 contre Liverpool vu la question prendre le devant de la scène.

Mais même avant cette défaite, l’ancien arrière latéral de United Neville a souligné le pressage comme un problème.

Cependant, Ferdinand a insisté sur le fait que Ronaldo ne devrait pas être critiqué pour son implication dans ce domaine du jeu.

« C’est b******* », a déclaré l’expert à .. « Vous ne parlez pas de Joe Bloggs. Vous parlez de l’un des plus grands, sinon le plus grand, buteur de l’histoire du jeu

« Vous ne l’achetez pas pour courir et presser les gens. Le Real Madrid ne l’a pas acheté dans sa pompe pour aller presser les défenseurs – pourquoi le voulez-vous maintenant ? Ça n’a aucun sens.

« L’attribut principal de Robert Lewandowksi est-il pressant ? Quand tout le monde appelait Harry Kane le meilleur numéro 9 au monde, disaient-ils : « C’est un presseur incroyable » ?

« Sergio Aguero, meilleur n°9 de Premier League depuis des années. Est-ce que les gens ont dit : « Il appuie incroyablement » ? Cela n’arrive pas. Lionel Messi fait-il pression ? Il le laisse tranquille.

Ronaldo s’est plutôt concentré sur ses buts et il a proposé plusieurs moments marquants, avec plus de chances de suivre.

Il cherche également à jouer le plus longtemps possible, malgré ses 37 ans en février.

L’appel de Ferguson à Ronaldo révélé

Cependant, un tel débat n’aurait peut-être jamais été un sujet si Ronaldo avait déménagé à Manchester City.

Un tel transfert était fermement à l’ordre du jour cet été alors que l’international portugais cherchait un retour en Premier League.

Cependant, une intervention cruciale de Sir Alex Ferguson a vu United non seulement enregistrer de l’intérêt, mais aussi annuler l’accord de City et convaincre le joueur de déménager à Old Trafford.

Maintenant, un rapport a révélé comment Appel téléphonique de Ferguson à Ronaldo a vu les rôles tourner en faveur de United.