Ferdinand fustige l’affaire Ballon d’Or de Jorginho; nomme une star plus digne de Chelsea

Rio Ferdinand a affirmé qu’une star de Chelsea était parmi les favoris pour soulever le Ballon d’Or « n’a aucun sens », et a affirmé que Cristiano Ronaldo montre pourquoi il sera parmi les favoris en 2022.

Le Ballon d’Or est sans doute la distinction individuelle la plus prestigieuse qu’un footballeur professionnel puisse remporter. Le lauréat 2021 sera annoncé lors d’une cérémonie à Paris le 29 novembre. Et peu probable les années précédentes, un nouveau visage devrait remporter le prix.

Lionel Messi et Ronaldo ont dominé la course au cours des 14 dernières années. Messi a reçu l’honneur à six reprises, avec Ronaldo juste un derrière sur cinq.

Cependant, Robert Lewandowski est le favori des bookmakers, avec Mohamed Salah, Jorginho et Messi les outsiders actuels.

S’adressant à BT Sport, Ferdinand a donné son verdict sur qui devrait être le vainqueur de 2021 et a affirmé que le héros de United, Ronaldo, plaidait déjà en faveur de la version 2022 compte tenu de sa forme scintillante.

« Il n’y a pas de différence, c’est difficile à dire », a déclaré Ferdinand (via le Sun).

« Cela n’aurait jamais été [the case] avant. Il n’y aurait eu que deux noms là-bas – Messi et Cristiano Ronaldo.

«Cristiano n’est pas là-bas parce que ses équipes n’ont pas gagné la ligue et il n’a peut-être pas marqué autant de buts. Mais Cristiano Ronaldo fait ce qu’il fait maintenant, la saison prochaine pourrait être sur cette liste.

«Je pense que cette année Lewandowski, oui. 56 buts en 38 matchs, c’est ridicule. Ce sont les chiffres de Cristiano Ronaldo et Messi.

Peu de gens seraient en désaccord si l’attaquant polonais remportait le prix. Cependant, on ne peut pas en dire autant si Jorginho de Chelsea lève l’honneur aux yeux de Ferdinand.

Robert Lewandowski devance Lionel Messi dans la course au Ballon d’Or

Ferdinand rejette la réclamation de Jorginho, vérifie le nom de Kante

Ferdinand a poursuivi : « Celui de Jorginho me déconcerte.

« Ce n’est pas le meilleur joueur de Chelsea et il n’est pas non plus le premier nom sur la feuille d’équipe avec l’Italie.

« C’est un très bon joueur, ne vous méprenez pas et je n’essaie pas du tout d’être irrespectueux, mais je ne vois pas comment il figure sur la liste avec ces joueurs – avec les niveaux auxquels ces gars ont joué. .

« Si vous regardez Chelsea, dans sa course pour remporter la Ligue des champions, je pense que (N’Golo) Kante a été l’homme du match lors de cinq de ses six derniers matchs.

«Ça me déroute. Il a remporté deux des gros trophées, je le comprends. Mais quand vous l’opposez à ces quatre autres joueurs là-bas, cela n’a pas de sens pour moi.

