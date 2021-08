Ferdinand met en garde contre les perturbations majeures de Liverpool qui pourraient mettre fin à la tactique de Klopp

Rio Ferdinand a averti que Liverpool pourrait ne pas être en mesure de jouer comme avant la pandémie cette saison, en raison de plusieurs perturbations.

Les Reds se lancent dans la campagne 2021/22 à la recherche d’une bien meilleure performance que la saison dernière. Alors qu’ils ont terminé troisièmes, une multitude de blessures et une forme misérable les ont retardés. En effet, terminer avec une série de 10 matchs sans défaite les a aidés à remonter le classement à partir d’un modeste huitième.

Liverpool a connu des difficultés la saison dernière sans le couple de défenseurs centraux de premier choix Virgil van Dijk et Joe Gomez. Ils sont de retour, mais le problème du ligament croisé antérieur de Van Dijk peut changer une carrière.

Pendant ce temps, le manager Jurgen Klopp a de nouveaux soucis de blessure défensive avec La blessure à la cheville d’Andy Robertson. Au milieu de terrain, Georginio Wijnaldum est parti pour le Paris Saint-Germain.

S’adressant à sa chaîne YouTube FIVE, Ferdinand a admis sa préoccupation pour l’équipe de Liverpool cette saison.

Sur Wijnaldum, toujours présent à Anfield, il a déclaré: «C’est énorme. Les jambes, l’énergie – il était le moteur là-dedans.

«Van Dijk et Gomez, nous ne savons pas comment ils vont récupérer. Le milieu de terrain est un élément important. Leur milieu de terrain était basé sur l’énergie, les jambes, l’intensité.

«Oui, ils ont de la qualité, mais ce n’est pas basé sur la possession. C’était rapide et haut et à eux. Il s’agissait de transition – perdre le ballon et récupérer le ballon. Se lever et presser les équipes.

«Est-ce qu’ils peuvent le faire maintenant avec les joueurs qu’ils ont là-dedans? Robertson est un gros raté pour Liverpool.

Cependant, les inquiétudes potentielles de Liverpool pour la nouvelle saison ne s’arrêtent pas là.

En attaque la saison dernière, l’international sénégalais Sadio Mane a lutté pour la forme tandis que l’Egyptien Mohamed Salah a marqué 31 buts en 51 matchs.

La forme de Salah n’a posé aucun problème, mais Klopp préférerait que Mane soit dans sa mauvaise forme que pas tous. Ce n’est peut-être pas le cas en janvier, lorsque la Coupe d’Afrique des nations débutera.

Rio Ferdinand inquiet pour Liverpool

« Vous savez quoi, c’est aussi la CAN cette année ? » il a dit.

«C’est la CAN, donc ils vont manquer Mane et Salah à un moment donné.

“Wow. Je pense que c’est une grosse année pour Liverpool et je suis un peu inquiet pour eux à bien des égards – ils comptent à nouveau sur les mêmes trois premiers.

Liverpool a également Diogo Jota dans ses rangs offensifs et il a connu une forme solide, blessure mise à part.

Takumi Minamino et Alex Oxlade-Chamberlain ont eu de bonnes pré-saisons, mais Xherdan Shaqiri et Divock Origi tous les deux avoir des liens avec des transferts à l’extérieur.

De finaliste de la Ligue des champions avec Tottenham à vainqueur du trophée avec le PSG : les moments managériaux les plus mémorables de Mauricio Pochettino…