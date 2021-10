Ferdinand pense que Newcastle doit nommer un ancien patron gagnant du PL

Photo de Nicolò Campo/LightRocket via .

Rio Ferdinand a affirmé que Newcastle devait avoir Antonio Conte en tête de liste pour remplacer Steve Bruce, comme il l’a dit à sa propre chaîne YouTube.

Même si Bruce est toujours dans la pirogue de Newcastle, les signes suggèrent qu’il ne faudra pas longtemps avant qu’il ne soit limogé.

RÉAGIR aux fans de Newcastle GOING WILD.

Les noms, à gauche, à droite et au centre ont été vantés pour occuper ce poste de direction à gros budget, les nouveaux propriétaires du club espérant attirer un grand nom vers leur direction.

Conte a quitté l’Inter Milan cet été, après avoir aidé les géants italiens à remporter le titre de Serie A la saison dernière.

Sans oublier qu’il a également remporté le titre de Premier League et la FA Cup aux couleurs de Chelsea.

Ferdinand pense que Newcastle doit tester les eaux avec Conte et essayer de l’attirer dans leur direction.

« Des gens qui sont disponibles maintenant », a déclaré Ferdinand. « Conte doit figurer parmi vos listes. Parfois, l’argent parle, même avec certains de ces joueurs.

«Ce club a les finances pour leur lancer des types d’argent. Ce sont les conversations qu’ils vont avoir.

« Ou, vont-ils dire ‘non, on ne va pas nous prendre pour des idiots. Nous n’allons pas surpayer et le faire à notre manière ».

« Pouvez-vous l’avoir ? Pousse ta chance. »

Conte est bien meilleur que les noms suggérés, mais son style de jeu et ses méthodes conviendront-ils aux Magpies ?

Ce n’est pas un manager à long terme, et il ne joue pas non plus au football offensif, comme les artistes des années 90.

De plus, il préfère faire pression pour les joueurs plus âgés, plutôt que pour les jeunes stars en devenir, ses passages à l’Inter et à Chelsea le prouvent.

Mais est-ce un cas où il est un manager de haute qualité et les fans de Newcastle ne se soucient pas du style, mais veulent juste faire appel à un artiste éprouvé, qui ferait une déclaration s’ils le ramassaient.

