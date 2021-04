Ferdinand rejoint Gary Neville et Gary Lineker pour dénoncer les plans de breakway de la Super League européenne

Rio Ferdinand a rejoint une liste toujours croissante de personnalités du football pour condamner les projets d’une nouvelle Super League européenne.

Dimanche, il a été rapporté que Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham et Manchester City se sont inscrits au plan d’échappée, qui verrait les équipes s’affronter dans une ligue de 36 équipes au lieu du système actuel.

Une foule de grands noms du football – dont Sir Alex et Neville – se sont prononcés contre les plans

La nouvelle a conduit à une énorme réaction sur les réseaux sociaux, Gary Neville qualifiant les plans de “ blague absolue ” et appelant à punir les six grands de la Premier League.

Le Premier ministre Boris Johnson, ainsi que plusieurs organes directeurs, se sont également prononcés contre les propositions “ dommageables ”, qui changeraient à jamais le visage du football anglais.

Et l’icône de Man United, Ferdinand, a maintenant rejoint les rangs pour dénoncer l’échappée.

Ferdinand, un expert de la couverture par BT Sport de la demi-finale de la FA Cup entre Leicester et Southampton, a déclaré: «C’est, pour moi, une guerre contre le football. C’est une honte, c’est embarrassant et va à l’encontre de tout ce qu’est le football.

Le football anglais pourrait changer à jamais si les propositions se concrétisent

«C’est un magasin fermé pour ces gros bonnets et c’est complètement et totalement seulement une chose et c’est l’argent. Les riches s’enrichissent et les autres ne sont même pas considérés.

«Comment ils ont l’audace de le faire dans le climat dans lequel nous sommes en ce moment… la pandémie dans le monde. Les gens luttent partout dans le monde, et ce lot… de connivence avec cette idée qu’ils ont éclos – et de la briser comme ça.

«Le fait d’être anticoncurrentiel va à l’encontre de tout ce qu’est le football. Cela crie (que) ces gens n’ont aucune idée de ce qu’est le football. C’est purement une transaction commerciale. Les personnes qui rendent ce jeu spécial ne sont pas prises en considération. »

Sur le lien United, Ferdinand a poursuivi: «Il y a eu tellement de choses jetées sur les propriétaires ces dernières années. Cette situation maintenant, faire partie d’un groupe séparatiste et laisser tout le monde pour mort, c’est une gêne. Je ne peux pas y croire.

«Je suis un fan de United et j’adore le club, mais je ne peux pas soutenir quelque chose comme ça.»

Les commentaires de Ferdinand sont intervenus après que son ancien entraîneur, le légendaire Sir Alex Ferguson, ait averti que les propositions seraient un “ éloignement de 70 ans d’histoire du football ”.

«Parler d’une Super League, c’est s’éloigner de 70 ans de football interclubs européen. À la fois en tant que joueur d’une équipe provinciale Dunfermline dans les années 60 et en tant qu’entraîneur à Aberdeen remportant la Coupe des vainqueurs de coupe d’Europe, pour un petit club provincial en Écosse, c’était comme escalader le mont Everest », a-t-il déclaré à ..

«Everton dépense 500 millions de livres sterling pour construire un nouveau stade avec l’ambition de jouer en Ligue des champions. Les fans du monde entier aiment la compétition telle qu’elle est », a-t-il déclaré.

«À mon époque à United, nous avons disputé quatre finales de la Ligue des champions et elles ont toujours été les soirées les plus spéciales.

“Je ne suis pas sûr que Manchester United y soit impliqué, car je ne fais pas partie du processus de prise de décision”, a-t-il ajouté.