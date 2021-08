Ferdinand soutient un consortium qui tente de racheter West Ham

in

L’ancien duo de West Ham Rio Ferdinand et son frère Anton soutiennent un consortium qui tente de reprendre leur ancien club.

PAI Capital Limited, qui a déclaré le mois dernier avoir fourni une preuve de fonds et atteint le prix demandé par les propriétaires David Sullivan et David Gold, a maintenant eu des pourparlers avec la London Legacy Development Corporation pour prendre le contrôle total du stade de Londres – s’ils réussissaient acheter le club.

Le Marteaux ne possèdent pas actuellement l’ancien stade olympique, mais ont plutôt signé un contrat de location de 99 ans en 2016 lorsqu’ils ont déménagé d’Upton Park.

Cependant, l’agence de presse PA comprend que Sullivan et Gold n’ont toujours pas l’intention de vendre le club et qu’ils maintiennent qu’aucune offre formelle n’a été faite.

Dans la dernière déclaration de PAI, le leader de la candidature Philip Beard a déclaré : « Nous pensons sincèrement que le club, le stade et le parc prospéreront lorsque les parties prenantes tireront toutes dans la même direction.

“La seule chose qui nous retient pour l’instant est la réticence des propriétaires du club à s’engager dans des négociations constructives et réalistes.

“Nous pensons qu’ils sont prêts à vendre et espérons que nous pourrons progresser dans les semaines à venir.”

Lyn Garner, directrice générale du LLDC, a confirmé que des négociations avaient eu lieu.

Elle a déclaré: «Nous avons été approchés par PAI Capital qui, selon nous, est en train de préparer une offre sérieuse pour acheter la participation majoritaire de West Ham United.

« Sur cette base, nous avons entamé des discussions avec PAI Capital sur un ensemble de principes qui, s’ils sont adoptés, verraient PAI Capital posséder le stade à bail à long terme s’ils parvenaient à un accord avec les propriétaires actuels de West Ham United et prenaient une participation majoritaire. dans le club.”

Rio encordé par PAI

PAI a obtenu le soutien de l’ancien défenseur anglais Rio Ferdinand, qui a commencé sa carrière à West Ham et a fait 159 apparitions avant de rejoindre Leeds en 2000.

Ferdinand a déclaré: “Nous aimons ce club avec passion, Anton et moi sommes vraiment heureux que PAI veuille entrer et aider à améliorer l’expérience des fans, et je suis ravi qu’ils nous aient demandé de jouer un grand rôle dans le club si leur offre réussit.

« De toute évidence, nous savons ce que ce club signifie pour la communauté et combien les fans veulent continuer à voir des talents locaux entrer dans la première équipe.

“Ce sera un honneur de pouvoir redonner quelque chose à un club qui compte tellement pour moi, Anton et notre famille.”

Anton Ferdinand est également passé par l’académie de West Ham, faisant 163 apparitions et disputant la finale de la FA Cup 2006.

