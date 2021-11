Ferdinand soutient un facteur «massif» pour pousser Man Utd à perfectionner le prochain manager

Rio Ferdinand a affirmé qu’Erik ten Hag de l’Ajax serait le successeur idéal en tant que manager si Ole Gunnar Solskjaer était limogé.

Solskjaer conserve toujours la confiance du conseil d’administration de United, mais la pression sur son mandat ne disparaît pas. En effet, la trêve internationale est arrivée au mauvais moment pour les Diables rouges suite à la défaite 2-0 contre Manchester City.

Ce résultat à Old Trafford a renforcé la pression sur Solskjaer, dont l’équipe a perdu six de ses 12 derniers matchs.

Les liens avec l’arrivée de Zinedine Zidane restent forts, même s’il n’aurait apparemment aucun intérêt pour déménager à United maintenant. Au lieu de cela, l’ancien patron du Real Madrid a les yeux rivés sur le travail en France.

Cependant, Ten Hag de l’Ajax a également eu des liens récents avec un déménagement à Old Trafford. Il a réalisé des merveilles à Amsterdam, à savoir deux titres en Eredivisie et une course aux demi-finales de la Ligue des champions.

Selon Ferdinand, le Néerlandais serait le successeur parfait de Solskjaer s’il devait partir. Il a ajouté que son expérience dans un club « massif » comme l’Ajax lui serait bien utile.

«Vous devez pouvoir y entrer et commander tout un vestiaire plein d’ego, plein de grandes personnalités, de grands personnages. C’est le travail de tous ceux qui entrent », a déclaré l’expert sur sa chaîne YouTube FIVE.

« Maintenant, je ne connais pas personnellement Ten Hag, mais il fait un travail fantastique à l’Ajax.

« Rappelons-nous que l’Ajax n’est pas un petit club. C’est un club énorme – le plus grand club de Hollande.

« Oui, c’est différent et le paysage est différent, mais c’est toujours un club énorme avec lequel il doit travailler et les niveaux d’attente là-bas sont de gagner chaque jour.

« C’est quelque chose qui sera là et très similaire à Man Utd s’il venait à Man Utd. »

United revient à l’action samedi face à Watford à Vicarage Road. Ce match fait partie de quelques semaines cruciales au cours desquelles ils complèteront leur groupe de Ligue des champions et affronteront également Chelsea et Arsenal.

Ten Hag s’exprime

dix sorcière a parlé de son avenir plus tôt cette semaine et a insisté sur le fait qu’il se sentait «heureux» à l’Ajax.

Il a ajouté : « Les conditions et le climat sont bons. Une bonne gestion et un personnel très agréable, et sans oublier que j’ai un très bon groupe de joueurs, qui est également flexible.

Ten Hag est manager de l’Ajax depuis 2017 et son contrat expire en 2023.

Les mandats de Solskjaer expirent un an plus tard et des rapports affirment que United veut le garder en charge jusqu’à au moins la fin de la saison en cours.