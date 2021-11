Ferdinand tire U-Turn sur le sac de Solskjaer; dépose une plainte pour manque de respect envers les stars de Man Utd

Rio Ferdinand a finalement révoqué son soutien indéfectible à Ole Gunnar Solskjaer en tant que patron de Manchester United, et a déposé une plainte accablante de « manque de respect » envers les joueurs du club.

Malgré l’atterrissage de trois superstars de bonne foi en été, peu de gens pourraient s’opposer à l’idée que Manchester United ont régressé cette saison. Les arrivées de Jadon Sancho, Raphael Varane et Cristiano Ronaldo devaient faire passer United au niveau supérieur. Au lieu de cela, leur forme indifférente et leur manque de cohésion ont mis Solskjaer sous pression plus que jamais.

Les défaites lamentables face à leurs rivaux acharnés, Liverpool et Manchester City, ont fait chuter la réputation de Solskjaer à un nouveau plus bas. Néanmoins, United n’a montré aucune indication qu’il était prêt à rompre les liens avec le Norvégien.

En effet, Sky Sports a récemment rapporté que les Red Devils n’avaient «aucun plan» pour éliminer Solskjaer.

Solskjaer a conservé le soutien de la vaste gamme d’anciennes stars de United dans les médias. Les goûts de Roy Keane, Rio Ferdinand, Paul Scholes et Gary Neville ont tous joué aux côtés de Solskjaer dans leurs jours de jeu et détiennent tous des rôles de premier plan avec BT ou Sky.

Le quatuor a souvent blâmé les malheurs de United partout sauf à la porte du manager. Cependant, cela a maintenant changé.

S’exprimant sur sa chaîne YouTube FIVE, Ferdinand a déclaré que c’était enfin le bon moment pour « passer le relais » à un nouveau manager. Ce faisant, il a décrit précisément ce qui manquait à United sous Solskjaer et a affirmé de manière accablante que le patron ne détenait pas le respect de ses joueurs.

« Il a fait ce pour quoi il a été amené à faire », a déclaré Ferdinand. «Il est venu et a redonné espoir aux fans, a donné envie aux fans de revenir et de revoir votre équipe.

« Il a fait ça. Il a fait un excellent travail dans ce sens. Mais va-t-il nous emmener gagner des titres ? Va-t-il nous mettre au défi de gagner une Ligue des champions ?

« Vous avez besoin des fondations qui ont été construites sur lesquelles vous appuyer lorsque vous manquez de confiance. Lorsque vous pensez à cinq, une balle de 10 mètres qui est normalement facile devient une balle difficile – les fondations vous aident à traverser cela. Nous (Unis) n’avons pas ça.

« Le club de football vivra ici et respirera ici plus longtemps que n’importe quel individu. C’est ce qu’il y a de mieux pour ce club de football.

«Je pense juste qu’il serait peut-être temps maintenant de passer le relais. Qui peut nous prendre maintenant ? Et je pense qu’Ole partirait maintenant la tête haute.

Les joueurs de Man Utd ne respectent pas Solskjaer – Ferdinand

L’ancien défenseur central a ensuite affirmé que United manquait d’un plan et d’un style clairs sous Solskjaer. Après que leurs faiblesses défensives aient été impitoyablement exposées contre Liverpool, Solskjaer est passé à une ligne de fond à trois. Cependant, Scholes a critiqué cette décision et a qualifié une étoile de « inutile » pour le système.

De plus, Ferdinand a suggéré que la réticence des joueurs à se casser le ventre sur le terrain montre que Solskjaer ne commande pas leur respect.

« Je ne vois pas de philosophie, je ne vois pas d’identité, poursuit Ferdinand. « Quand je vais voir mon équipe, s’ils sont battus, ça va. Ça arrive.

«Mais je veux voir de quoi ils parlent. Qu’es-tu? Les joueurs ne sprintent pas et ne se blessent pas dans les matchs.

« Je considère cela comme un manque de respect envers le manager et je me dis presque : « Je n’ai pas peur [Solskjaer]’. »

