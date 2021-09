Ferdinand voit une tempête parfaite avec le trait de Ronaldo que Man Utd doit exploiter

in

Rio Ferdinand pense que Manchester United devrait jouer avec l’une des plus grandes forces de Cristiano Ronaldo cette saison et profiter d’une faiblesse générale parmi les défenseurs de Premier League.

Le retour de Ronaldo à Old Trafford a créé un buzz incroyable, avec un optimisme renouvelé face à un défi pour le titre. Et le capitaine du Portugal n’a pas déçu samedi, marquant deux fois contre les Red Devils qui ont battu Newcastle 4-1. Ses deux buts ont tous deux été marqués avec ses pieds, le second un tir spéculatif qui a traversé le gardien des Magpies Freddie Woodman.

Mais ce sont des prouesses dans l’air qui, selon l’ancienne star de United, Ferdinand, pourraient faire la différence. L’ex-superstar du Real Madrid a apparemment parfois la capacité de défier la gravité, marquant plusieurs fois avec sa tête.

Et l’ancien défenseur anglais pense qu’Ole Gunnar Solskjaer devrait exhorter ses hommes larges à choisir le numéro sept.

Mauvaise nouvelle pour Harry Kane, alors que Romelu Lukaku et Cristiano Ronaldo visent le Golden Boot Award

“Une chose du point de vue de Man United qu’ils pourraient apprendre du match du week-end – et je vous dis qu’il aurait été là-bas pour leur dire – c’est juste de traverser cette balle”, a déclaré Ferdinand sur sa chaîne YouTube.

“(Il dira) quand vous avez l’occasion de croiser le ballon, vous le mettez là parce que je suis agressif et je veux le ballon.”

Et le spécialiste pense qu’un changement dans l’état d’esprit défensif de la Premier League signifie Ronaldo pourrait causer des ravages dans l’air.

“C’est bien documenté – et je l’ai toujours dit ces dernières années – les défenseurs de notre pays ne sont pas doués pour défendre les centres, ce n’est plus un art qui se perfectionne”, a-t-il ajouté.

«Quand j’étais enfant, cela faisait partie intégrante de votre routine quotidienne – défendre les centres, défendre la surface. Je n’ai pas l’impression que les joueurs en font assez – ou tirent l’entraîneur et disent « écoutez patron, je dois en faire un peu plus sur les centres.

« Quand je vois des balles entrer dans la boîte en ce moment – ​​les positions du corps, les angles, etc. sont très éloignés. Ce n’est pas facile. Je sais que j’ai fait beaucoup d’erreurs dans cette position. Mais je pense que Ronaldo peut exploiter une partie de la défense naïve du moment en PL.

L’influence de Ronaldo s’étend au-delà du terrain

Il ne fait aucun doute que le retour de Ronaldo a fait de United une menace contre toutes les équipes. Son nombre de buts signifie que les fans peuvent s’attendre à beaucoup d’excitation au Theatre of Dreams.

Mais le vétéran peut aussi avoir une influence majeure sur les jeunes du club, selon Sir Alex Ferguson. Et il se peut que sa présence influence la décision de Paul Pogba rester ou partir.

LIRE LA SUITE: Neville craint que Ronaldo ne manque le trait crucial de Kane, alors que le souhait audacieux de transfert de Man Utd a été diffusé