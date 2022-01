Fergie dit « en avant et vers le haut » alors qu’elle rentre de vacances avec Béatrice et Eugénie | Royale | Des nouvelles

Sarah a été aperçue à l’aéroport de Genève alors qu’elle se dirigeait vers son vol de retour avec ses proches. La duchesse d’York s’est brièvement entretenue avec la presse alors que ses vacances au ski touchaient à sa fin.

Sarah, également connue sous le nom de Fergie par des amis et des fans, portait une robe noire associée à un blazer turquoise et une écharpe assortie alors qu’elle transportait son chariot et son sac à main à l’intérieur de l’aéroport.

Respectueuse de la réglementation Covid en vigueur en Suisse, elle portait également un masque noir.

Le Sun a rapporté que Fergie avait souhaité à son personnel « bonjour » avant de se diriger vers son vol British Airways.

Elle a ensuite dit: « En avant et vers le haut. »

La publication a également rapporté que Fergie n’avait pas répondu aux questions concernant le cas juridique du prince Andrew à New York et la vente du chalet suisse dont ils sont copropriétaires.

La duchesse était en compagnie de ses deux filles bien-aimées, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie.

Eugénie a été photographiée tenant dans ses bras son petit garçon, August Philip Hawke, né en février de l’année dernière.

Les maris des princesses – Edoardo Mapelli Mozzi et Jack Brooksbank – voyageaient également avec elles.

La famille soudée est en vacances dans la station balnéaire suisse de Verbier, où elle serait arrivée le lendemain de Noël.

Le départ de la famille royale intervient alors que le Mirror a rapporté que le prince Andrew tentait de forcer la vente de son chalet suisse Helora de sept chambres et de Sarah, de 16,6 millions de livres sterling.

La publication a ajouté des revenus de cette vente pourrait être le seul moyen pour Andrew de financer un éventuel règlement à l’amiable avec Virginia Giuffre.

Une source a déclaré au Mirror que le duc d’York pourrait conclure un règlement à l’amiable de dernière minute pour éviter tout autre dommage à la réputation.

Ils ont ajouté: « C’est le moment critique pour Andrew sur plusieurs fronts.

« Il assume lui-même tous les coûts, il doit donc lever des fonds rapidement pour payer les factures qui augmentent de jour en jour.

« S’il y avait un potentiel de règlement, eh bien, c’est une option, mais il ne fait aucun doute que la reine ne l’aiderait pas à le faire. »

Une source au courant de la procédure a déclaré qu' »aucune discussion n’avait eu lieu concernant un règlement financier ».

Mais l’option « restera toujours une option sur la table » car « la grande majorité des litiges civils américains sont réglés à l’amiable », ont-ils affirmé.

Le prince Andrew est poursuivi par Mme Giuffre, qui en août 2021 a déposé une plainte civile contre le royal l’accusant d’avoir « commis des agressions sexuelles et des coups et blessures » alors qu’elle était adolescente.

Dans son action en justice, déposée à New York en vertu de la Child Victims Act, Mme Giuffre a affirmé que le duc d’York l’avait agressée sexuellement à trois reprises alors qu’elle était une adolescente esclave sexuelle qui avait été victime de la traite par le pédophile Jeffrey Epstein.

Les documents judiciaires allèguent également qu’Andrew savait qu’elle était mineure et qu’aucun consentement n’avait été donné.

Le prince Andrew a nié à plusieurs reprises et avec véhémence ses allégations.

Plus tôt cette semaine, les avocats du duc et de Mme Giuffre ont assisté à une audience au cours de laquelle l’équipe juridique d’Andrew a plaidé en faveur du rejet du procès civil.

Le juge n’a pas encore rendu sa décision.

Sarah, qui a acheté le chalet avec Andrew en 2014, a récemment parlé chaleureusement de son ancien mari.

Apparaissant dans le talk-show italien Porta a Porta, le journaliste Bruno Vespa a demandé à la duchesse pourquoi son mariage avec le duc avait pris fin.

Elle a répondu : « Qui a dit que c’était fini ?

« Tu sais Bruno, l’amour que nous avons l’un pour l’autre est très différent des autres, nous partageons un très réel respect l’un pour l’autre et un réel amour l’un pour l’autre.

« C’est notre conte de fées et nous nous honorons mutuellement. C’est ce que nous pratiquons et nous faisons des compromis. »

Sarah et Andrew ont divorcé en 1996, 10 ans après s’être mariés, mais on pense qu’ils sont restés dans de bonnes relations pour le bien de leurs filles.