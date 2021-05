Ferguson fait l’éloge de Chicharito et soutient Houston pour la Coupe du monde 2026

13/05/2021 à 13:53 CEST

.

Alex Ferguson, légendaire manager de Manchester United, s’est souvenu avec nostalgie et joie du premier but de Javier “Chicharito” Hernández avec le maillot des “ Red Devils ” lors d’un match disputé il y a onze ans au NRG Stadium de Houston, un lieu possible pour la prochaine Coupe du monde en 2026.

Celui qui a été l’entraîneur de United pendant 26 ans a assuré dans des déclarations à l’. que les deux Chicharito Il “est devenu fou” pour les fans mexicains qui étaient à Houston et c’était sa bienvenue dans l’équipe dans laquelle il était pendant six ans.

Chicharito Il est arrivé à l’été 2010 à United en provenance de Guadalajara, et cette saison-là, il est devenu le Mexicain avec le plus de buts en une saison en Premier League, avec treize buts, un record qu’il a dépassé la saison dernière. Raul Jimenez.

L’attaquant aztèque a fait ses débuts en pré-saison avec le maillot des “ Red Devils ” et l’a fait au NRG Stadium de Houston, qui est maintenant l’un des favoris pour accueillir six matchs de la Coupe du monde 2026 et qui servirait de lien entre le siège du Mexique et des États-Unis grâce à la proximité de la frontière.

Lors de la réunion susmentionnée, le United of Ryan Giggs, Dimitar Berbatovy Paul Scholes, il a affronté une équipe de stars de la MLS dont il était le visage le plus reconnaissable Landon Donovan, une ligue américaine ignifuge.

“Quand nous devions jouer contre l’équipe MLS, j’étais très intéressé à voir le stade, qui était utilisé pour différentes compétitions, comme le football américain, le baseball et le basket-ball, même pour le football. Comment serait le gazon? Que j’étais ravi et qu’il était excellent et qu’il a beaucoup aidé à faire un jeu très intéressant. La ligue américaine s’est améliorée chaque année et je sais d’après mon expérience l’impact que le football a eu », a déclaré Ferguson à ..

Le match, joué en juillet 2010, a été remporté par United 2-5, avec un Chicharito qui a sauté sur le terrain à la 63e minute pour faire le cinquième de son équipe 20 minutes plus tard.

“Je me souviens que Houston était un lieu incroyable, avec 70 000 spectateurs à l’intérieur du stade et avec une bonne ambiance. C’était aussi le premier but de Chicharito et les fans mexicains sont devenus fous. C’était sa bienvenue dans l’équipe. Maintenant, je regarde en arrière et je vois l’impact du football sur la ville et en quoi le stade était une excellente plate-forme pour cela », a-t-il ajouté. Ferguson, qui a quitté United en 2013.

Chicharito, qui après ce but a marqué 59 buts officiels pour United avant de partir en prêt au Real Madrid, a été l’un des premiers Mexicains à créer ce lien entre le pays et la ville de Houston.

Actuellement, le Houston Dynamo compte parmi ses rangs deux footballeurs d’origine mexicaine, tels que Joe Corona Oui Mémo Rodríguez, en plus du fait que ces dernières années, d’autres compatriotes tels que Daniel Armando Rios.