Ferguson insiste sur le fait que le plus grand «impact» de Ronaldo ne sera pas ce à quoi s’attend Man Utd

Sir Alex Ferguson a révélé sa contribution au retour de Cristiano Ronaldo à Man Utd, et a insisté sur le fait que son plus grand impact ne sera pas le plus évident.

Les Légende portugaise fait un retour spectaculaire à Old Trafford lorsque encaissant un doublé dans leur victoire 4-1 sur Newcastle. Ronaldo a montré son instinct de tueur en anticipant que le gardien Freddie Woodman renverserait le tir dévié de Mason Greenwood.

Il a aggravé le misérable après-midi de Woodman juste après l’heure en tirant une frappe basse entre les jambes du stoppeur.

C’était le retour de Ronaldo et Homme Utd les fans du monde entier espéraient, y compris l’ex-manager légendaire Ferguson.

S’adressant à Viaplay (via l’Express), Ferguson a révélé son rôle dans le retour de Ronaldo à Old Trafford. De plus, il a insisté sur le fait que l’impact le plus durable de Ronaldo pourrait être au-delà de l’évidence des questions sur le terrain.

“Je suis excité comme tout le monde”, a déclaré l’Écossais. «Il y avait de l’anticipation toute la journée d’hier et des réveils le matin. Je parle au nom de tous les supporters, c’est un grand jour pour Man Utd.

“Beaucoup de gens ont joué leur rôle (en faisant revenir Ronaldo) et j’ai contribué en sachant que Cristiano voulait vraiment venir ici et c’était important.

« Cela a très bien fonctionné. Je ne dirais pas que c’est émouvant mais c’est excitant pour moi et un soulagement parce que je ne pouvais pas l’imaginer jouer pour Man City, je pense que personne ne le pourrait.

«C’est pourquoi nous avons pris des mesures pour nous assurer qu’il vienne ici et le club a ensuite très bien suivi et j’ai parlé aux Glazers et cela a été fait.

«Je pense qu’il aura un impact sur les jeunes joueurs en particulier. Il a l’expérience pour gérer l’occasion.

Les 10 moments les plus emblématiques de Cristiano Ronaldo pour Manchester United, le Real Madrid et la Juventus

Man City se prépare à battre Man Utd en duel

Pendant ce temps, Manchester City semble prêt à rivaliser avec Manchester United pour un joueur de 100 millions de livres sterling à l’été 2022, selon les rapports.

Le Sun fournit un rapport affirmant Ville d’homme poursuivra Riz Declan comme successeur à long terme de Fernandinho au milieu de terrain. Il est peu probable que Fernandinho reste à l’Etihad après cette saison, forçant City à agir.

Ils sont prêts à rivaliser avec Man Utd dans une guerre d’enchères, si les Diables rouges agissent d’abord sur leur intérêt pour Rice.

Son importance pour West Ham signifie qu’il ne sera pas bon marché. Man City ou Man Utd devront dépenser 100 millions de livres sterling pour l’éloigner du stade de Londres.

LIRE LA SUITE: L’inconvénient de Ronaldo apparaît alors qu’un rapport explique pourquoi Man Utd pourrait perdre un as