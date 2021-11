Ferland Mendy et Edouard Mendy critiquent les médias pour les avoir confondus avec Benjamin Mendy et ses allégations d’abus sexuels

L’arrière de Manchester City Benjamin Mendy fait actuellement face à six chefs d’accusation de viol et un d’agression sexuelle et a été cité à comparaître devant le tribunal.

C’est une question extrêmement sérieuse et exige que les médias accordent une attention accrue aux détails de base. Et pourtant, plusieurs médias ont commis l’erreur de confondre Benjamin Mendy avec Ferland Mendy du Real Madrid et Edouard Mendy de Chelsea, en publiant des images de ces deux derniers sous des titres qui discutent des allégations d’abus sexuels de Benjamin.

Ferland a dénoncé ces horribles erreurs sur Twitter hier et a remercié Edouard d’avoir fait de même :

Merci Edouard Mendy ! Nous sommes en 2021 ! ARRÊTEZ Ça prendra du temps mais vous allez finir par nous respecter! Que vous le vouliez ou non ! pic.twitter.com/sg52f2MbyB – Ferland Mendy (@ferland_mendy) 17 novembre 2021

Ferland : Merci Edouard Mendy ! Nous sommes en 2021 ! Cela prendra du temps mais vous finirez par nous respecter ! Que cela vous plaise ou non! Edouard : C’est triste qu’en 2021, aussi bien en France qu’en Angleterre, certains Noirs n’aient pas de noms ou de visages différents. Ces erreurs photographiques semblent anecdotiques mais elles sont hautement symboliques. Il n’est pas si difficile de faire la différence entre deux visages, surtout lorsqu’ils portent des chemises différentes.

Ces événements sont un rappel accablant que le racisme reste une partie profondément enracinée des préjugés et des reportages des médias.