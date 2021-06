Comédien Kevin Hart a claqué “annuler la culture” dans une interview du week-end avec le British Sunday Times, affirmant qu’il avait personnellement été “annulé” à “trois ou quatre” occasions.

“Personnellement, je m’en fous”, a-t-il déclaré en référence à l’annulation de la culture. « Si quelqu’un a fait quelque chose de vraiment dommageable, alors, absolument, une conséquence devrait être attachée. Mais quand tu parles juste de… non-sens ? Quand tu parles, ‘Quelqu’un a dit ! Ils doivent être pris [down]!’ Ferme ta gueule ! Qu’est-ce que tu racontes?”

Hart, 41 ans, est devenu célèbre avec sa comédie spéciale de 2009, I’m a Grown Little Man. Il a ensuite commencé à jouer et est depuis apparu dans plus de 60 films. Sa dernière routine de stand-up, Zero F ** ks Given, a brièvement attiré l’attention l’année dernière des guerriers de la culture lésés par une ligne dans laquelle Hart affirmait que sa fille était engagée dans une “activité semblable à une houe”, que le Daily Mail a décrite comme “dépréciant”. [to] Les femmes noires dans leur ensemble. Cependant, la controverse s’est rapidement apaisée après que Hart ait rejeté la critique comme un « faux récit ». Le sketch a accumulé plus de 21 millions de vues sur Netflix à ce jour.

« Quand sommes-nous arrivés à un point où la vie était censée être parfaite ? » dit Hart. « Où les gens étaient censés fonctionner parfaitement tout le temps ? Je ne comprends pas. Je n’attends pas la perfection de mes enfants. Je ne l’attends pas de ma femme, de mes amis, de mes employés. Parce que, la dernière fois que j’ai vérifié, la seule façon de grandir est de foutre le bordel. Je ne connais pas un gamin qui n’a pas merdé ou fait des conneries.

« J’ai été annulé, quoi, trois ou quatre fois ? » il ajouta. « Jamais dérangé. Si vous lui permettez d’avoir un effet sur vous, il le fera. Personnellement? Ce n’est pas comme ça que je fonctionne. Je comprends que les gens sont humains. Tout le monde peut changer. C’est comme la prison. Les gens sont enfermés pour qu’on leur donne une leçon. Quand ils sortent, ils sont censés aller mieux. Mais s’ils sortent et que les gens disent : « Je ne te donne pas de travail parce que tu étais en prison », alors pourquoi suis-je allé en prison ? C’était ma punition – comment ne pas donner une chance à ces gens? Ils disent que toute vie devrait être finie à cause d’une erreur ? Votre vie devrait prendre fin et il ne devrait y avoir aucune opportunité de changer ? Qu’est-ce que tu racontes? Et qui êtes-vous pour prendre cette décision ?

Il a également fait valoir que la comédie a souffert à cause du problème. “Vous pensez que les choses que vous dites reviendront et vous mordront le cul”, a déclaré Hart. “Je ne peux pas être le comique d’aujourd’hui que j’étais quand je me suis lancé dans ça.”

Une astuce que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com