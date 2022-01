Fermeture de la division Podcast de Spotify Studios – avec plusieurs licenciements

Spotify aurait fermé Spotify Studios – également connu sous le nom de Studio 4 – et licencié certains des 10 à 15 employés de la division podcast.

Les réductions axées sur le podcasting ont été révélées dans un récent rapport de The Verge, qui indiquait que les supérieurs avaient informé les membres de l’équipe de Spotify Studios concernés de la décision à la fin de la semaine dernière. Spotify – qui peut accueillir jusqu’à 600 employés, à partir de 18 studios de podcast, sur son campus de 155 000 pieds carrés à Los Angeles – aurait réaffecté une partie du personnel de la division supprimée.

Mais le géant du streaming basé à Stockholm en a licencié d’autres (dont Gina Delvac, directrice de Spotify Studios depuis deux ans), dont le dernier jour dans l’entreprise arrivera le vendredi 21 janvier, selon la même source. Ces professionnels recevraient deux mois d’indemnités de licenciement ; Spotify n’avait pas abordé publiquement la fermeture ou le sort des personnes impliquées au moment de la rédaction de cet article.

Cependant, un employé a expliqué l’élément littéral du nom de Studio 4 – le rôle de l’unité aux côtés des sociétés de podcasting acquises par Spotify Gimlet, The Ringer et Parcast, c’est-à-dire – lorsqu’il s’est adressé à The Verge.

Spotify Studios, qui a travaillé sur des programmes tels que LOUD: The History of Reggaeton, We Said What We Said avec Rickey et Denzel, Dissect et Nosy Neighbors, a servi de « tiroir à déchets » pour les projets qui ne trouvaient pas de foyer. au sein des autres divisions de podcasting de la société, a déclaré la source.

Néanmoins, il est possible que la décision de licencier certains employés de Studio 4 soit révélatrice d’un mécontentement des dirigeants vis-à-vis de la performance ou de la production de la division. Ce n’est un secret pour personne que Spotify a perdu des milliards de dollars en podcasting – dont la majeure partie d’un milliard de dollars sur les trois studios de podcast susmentionnés – et la plate-forme a ajouté 300 000 émissions au cours du troisième trimestre 2021, pour un total de 3,2 millions de programmes.

Dans le cadre de cet afflux de 300 000 podcasts, la société a déployé 32 « originaux et exclusifs » Spotify aux États-Unis et 76 des options d’écoute à l’international. Alors que la production de podcasts continue de s’intensifier, il va de soi que Spotify aurait pu trouver un nouveau foyer interne pour tous les employés de Studio 4 s’il le souhaitait.

Également au cours du troisième trimestre 2021 – les résultats de Spotify au quatrième trimestre 2021 seront publiés le mercredi 2 février – le service de divertissement audio a déclaré que « le pourcentage de MAU qui se sont engagés avec du contenu de podcast a continué d’augmenter tout au long du trimestre, marquant une accélération par rapport aux tendances du deuxième trimestre ».

Le rapport n’incluait pas de chiffre précis de l’engagement des podcasts, mais le total avait oscillé autour de 25% entre le quatrième trimestre 2020 et le premier trimestre 2021 et a augmenté « modestement » au cours des premier et deuxième trimestres de 2021. Sur ce front, la rentabilité (ou l’absence de rentabilité) des pièces de podcasting de Spotify reste un sujet de débat parmi les professionnels de la finance.