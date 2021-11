Fermeture de la version chinoise de Fortnite

La version chinoise d’Epic Games’ Fortnite fermera au milieu de ce mois. Une version spéciale du mode bataille royale du jeu conçue pour respecter les règles de jeu strictes de la Chine et gérée par le géant du jeu Tencent, les tests d’Epic sur les eaux ont finalement échoué et devraient fermer ses serveurs le 15 novembre. plus d’être pris après aujourd’hui, non plus.

La version de test de Tencent de Fortnite conçue en pensant à la Chine est différente de la Fortnite que le reste du monde connaît : pas d’achats intégrés ni de représentation de crânes et de sang, pour ne citer que quelques changements.

La fermeture de Fortnite China est probablement une mesure d’économie, car elle n’a toujours pas obtenu l’approbation du gouvernement. L’analyste Daniel Ahmad a expliqué dans un tweet que « le coût des modifications / du fonctionnement du jeu / de l’extension de la licence n’a plus de sens, étant donné qu’il n’y a pas d’approbation pour le moment ».

La Chine a récemment réprimé les jeux en ligne, limitant le temps de jeu des enfants à trois heures par semaine. Pourtant, les sociétés de jeux tentent de percer sur le territoire, avec le lancement chinois de Steam et la PS5 enfin vendue là-bas. Pendant ce temps, Fortnite et dev Epic ont également des problèmes au niveau national, car le premier n’est plus sur l’App Store d’Apple et le second continue de trouver des voies légales pour lutter contre cela. Et pourtant, Fortnite reste l’un des jeux les plus populaires, influençant régulièrement la culture populaire et changeant la façon dont de nombreux joueurs consomment les médias.