Fermeture de l’école de médecine HBCU de Los Angeles en raison d’alertes à la bombe

Une alerte à la bombe a entraîné la fermeture du campus de l’Université Charles R. Drew à Willowbrook, en Californie, mardi, mais heureusement, aucun engin incendiaire n’a été trouvé.

Selon les rapports, le campus médical du collège et de l’université historiquement noirs a reçu la menace par e-mail tôt dimanche, mais ce n’est que mardi que les responsables ont découvert le message, car il a été envoyé à une adresse e-mail générique, rapporte le Los Angeles Times. .

Université Charles R. Drew / Site officiel

L’alerte à la bombe est venue d’une personne prétendant être un « fasciste blanc, de sexe masculin, néo-nazi » qui « a posé trois bombes sulfuriques au nitrite de titane dans les parties est et nord du campus », écrit le Times.

« Je veux montrer à la population noire ce que l’homme blanc peut faire, nous reprendrons nos terres ! » a déclaré la menace, notant que les bombes devaient exploser à 13 heures dimanche.

Le courriel la menace a été envoyée « à une adresse e-mail universitaire générique » du président de l’école, David M. Carlisle, selon Jonathan Zaleski, directeur de la communication.

« Par prudence, la CDU a immédiatement fermé l’ensemble du campus et informé les autorités », a déclaré Zaleski. « La sécurité du campus est actuellement en cours d’évaluation. Le campus restera fermé jusqu’à ce qu’il soit déterminé qu’il peut rouvrir en toute sécurité. »

La majorité des étudiants et des professeurs du campus de l’Université Charles Drew sont des personnes de couleur. L’université a été nommée d’après le Dr. Charles R. Drew, un célèbre chirurgien noir du début et du milieu du 20e siècle qui a été président de chirurgie à l’Université Howard.

L’Université Charles Drew a ouvert ses portes en 1966 et a depuis diplômé plus de 600 médecins, 1 225 assistants médicaux, près de 1 600 professionnels de la santé et plus de 1 300 professionnels des soins infirmiers.

L’été dernier, l’université a reçu 5 millions de dollars du LA Care Health Plan pour un nouveau programme de médecine dans le sud de Los Angeles appelé Charles R. Drew University of Medicine and Science (CDU).

Le CDU se consacre à la formation d’étudiants en médecine issus de communautés défavorisées.

Le message électronique menaçant de cette semaine à l’Université Charles R. Drew est le dernier d’une série d’alertes à la bombe envoyées à huit campus HBCU, dont l’Université Howard à Washington, DC, et l’Université Xavier en Louisiane.

« Nous menons toujours une enquête pour déterminer qui peut être responsable, mais rien de significatif à ce stade », a déclaré le Sgt. Ronnie Borges avec le département du shérif du comté de Los Angeles.

La semaine dernière, le campus du Mt. San Antonio College à Walnut, en Californie, a été évacué à la suite d’une alerte à la bombe. Selon le LA Times, la police a utilisé des unités K9 pour fouiller le campus de 420 acres, mais rien n’a été trouvé. Le campus, qui accueillerait 50 000 étudiants, a été évacué le 4 janvier et les cours en personne ont été annulés pour la journée.

Êtes-vous abonné aux podcasts theGrio « Chère Culture » ou « Agir ? » Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui !