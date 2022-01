Fermeture de l’I-95 en Virginie: une femme locale indignée par la réponse de l’État

L’Interstate 95 en Virginie a rouvert mardi soir après que des centaines de conducteurs aient été bloqués pendant des heures, dont beaucoup ont passé la nuit après qu’une tempête de neige a frappé lundi la région de Washington, DC dans un embouteillage enneigé.

Le fils de Yedda Stancil a raté son vol de retour depuis l’aéroport international de Dulles en raison du mauvais temps, et elle a dû payer 1 000 dollars pour un vol aller simple depuis l’aéroport international de Richmond, a-t-elle déclaré à Fox News Digital.

NORTHAM DIT AU JOURNALISTE LOCAL DE VIRGINIE QU’IL EST «MALADE ET FATIGUÉ» DES GENS DEMANDANT CE QUI VA DEVENIR SUR I-95′

Stancil s’est tourné vers Facebook après que le trajet normal de 40 minutes s’est transformé en 3 heures.

« Les voitures étaient bloquées, les femmes allaient aux toilettes à l’air libre », a-t-elle déclaré. « Les enfants pleuraient et les véhicules étaient coincés partout. Tout le trajet jusqu’à la maison, 95 nord, était à l’arrêt. »

Stancil a déclaré qu’elle et son fils « ont parcouru 21 milles en rampant avec d’autres voitures et qu’aucune charrue n’a été vue. Il a fallu 3 heures pour parcourir 21 milles! Une fois que nous avons pu revenir sur la 95, nous étions à l’arrêt. La sortie pour La route 17 était à 800 mètres, alors nous avons poussé dans la neige sur la voie d’urgence pour l’atteindre et nous avons fait demi-tour pour repartir vers le sud. »

Elle et son fils ont eu de la chance en disant qu’ils étaient la dernière voiture à se rendre à la sortie avant que « les embouteillages et la panique ne s’installent » pour ceux qui sont bloqués toute la nuit sur l’Interstate 95.

RALPH NORTHAM BLAMES LES CONDUCTEURS DE VIRGINIE POUR ÊTRE BLOQUÉS SUR L’I-95 : « LES GENS DOIVENT FAIRE ATTENTION »

Comme Stancil, de nombreux conducteurs restent frustrés par le gouverneur Ralph Northam et le ministère des Transports de Virginie pour ne pas avoir préparé les routes à la neige.

Le gouverneur de Virginie Ralph Northam écoute la question d’un journaliste lors d’un point de presse à l’intérieur du Patrick Henry Building à Richmond, en Virginie (Bob Brown/Richmond Times-Dispatch via AP)

Dans une interview avec Matt Demlein de WRVA, Northam a imputé le temps de réponse lent aux conducteurs sur la route.

« Je dirais aussi, nous savions que cette tempête allait arriver », a-t-il déclaré. « Nous avons lancé des avertissements. Pourquoi ne commencez-vous pas à demander à certaines de ces personnes qui étaient sur l’autoroute pendant une heure, étiez-vous au courant de cette tempête, deux, pourquoi pensiez-vous qu’il était si important de conduire dans une telle neige tempête, et trois, avec le recul, pensez-vous que vous auriez peut-être dû rester à la maison ou où que vous soyez plutôt que de sortir sur l’Interstate 95 ? Je pense que ce serait intéressant, d’entendre ce côté-là. «

(Département des transports de Virginie via AP)

Alors que les agents n’avaient pas indiqué le nombre exact de conducteurs sur la route à l’époque, les photos de la scène montraient des centaines de voitures et de camions immobiles. De nombreux chauffeurs, comme Stancil et son fils, sont soulagés de retrouver le confort de leur foyer.

L’un d’eux est assis le sénateur américain Tim Kaine, de Virginie, qui a tweeté mardi qu’il lui avait fallu 27 heures pour parcourir les 110 milles de Richmond à Washington.

Lindsay Kornick de Fox News a contribué à ce rapport.