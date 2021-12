Fermeture de l’usine iPhone : rats, vers, toilettes sans eau courante

Nous en apprenons aujourd’hui plus sur ce qui a motivé la fermeture de l’usine d’iPhone de Foxconn dans le sud de l’Inde – et cela en fait une lecture vraiment horrible.

Nous avons appris hier qu’Apple a ordonné à Foxconn de suspendre la production de l’usine et a placé l’entreprise en probation, jusqu’à ce qu’elle résolve les problèmes de conditions de vie dans les dortoirs de l’entreprise. Ce n’est qu’aujourd’hui, cependant, que nous obtenons une image complète de à quel point ces conditions étaient épouvantables…

. a envoyé des journalistes à l’usine iPhone pour interviewer les travailleurs.

Pour les femmes qui assemblaient des iPhones dans une usine de Foxconn dans le sud de l’Inde, les dortoirs surpeuplés sans toilettes à chasse d’eau et la nourriture grouillant parfois de vers étaient des problèmes à supporter pour le chèque de paie. Mais lorsque des aliments contaminés ont rendu malade plus de 250 des travailleurs, leur colère a débordé, culminant dans une rare manifestation qui a fermé une usine où 17 000 travaillaient. […] Les travailleurs dormaient à même le sol dans des chambres qui abritaient entre six et 30 femmes, ont déclaré cinq de ces travailleurs. Deux travailleurs ont déclaré que l’auberge dans laquelle ils vivaient avait des toilettes sans eau courante. « Les personnes vivant dans les auberges ont toujours eu une maladie ou une autre – allergies cutanées, douleurs thoraciques, intoxications alimentaires », a déclaré à . une autre travailleuse, une femme de 21 ans qui a quitté l’usine après la manifestation. Des cas antérieurs d’intoxication alimentaire avaient impliqué un ou deux travailleurs, a-t-elle déclaré. « Nous n’en avons pas fait grand cas parce que nous pensions que ce serait réparé. Mais maintenant, cela a touché beaucoup de gens », a-t-elle déclaré.

Les inspecteurs du gouvernement ont également déclaré avoir trouvé des rats dans les cuisines des dortoirs.

Au total, 259 travailleurs ont souffert d’une intoxication alimentaire lors de cet incident, dont 100 auraient dû être hospitalisés.

Foxconn a également été accusé d’avoir délibérément recruté des travailleurs qu’il considère comme moins susceptibles de protester.

La plupart des travailleurs ont entre 18 et 22 ans et viennent des zones rurales du Tamil Nadu, a déclaré la présidente d’un syndicat de travailleuses. […] Plusieurs militants et universitaires ont déclaré que les femmes recrutées dans des villages agricoles pour travailler dans les usines de Sriperumbudur sont considérées par les employeurs comme moins susceptibles de se syndiquer ou de manifester, un facteur qui a rendu les protestations à l’usine Foxconn – qui n’est pas syndiquée – encore plus notables.

Au moins quatre agences gouvernementales différentes mènent actuellement des enquêtes sur les conditions de travail dans l’usine. Foxconn dit qu’il a accéléré la production d’iPhone trop rapidement pour aider à répondre à la demande, et qu’il est en train de restructurer sa gestion locale.

Compte tenu de la nature extrême des défaillances, j’espère qu’Apple procédera désormais à des inspections approfondies de toutes les usines Foxconn dans le monde pour s’assurer qu’il ne peut y avoir de répétition de cette situation horrible. Si l’entreprise établit des normes et effectue des audits réguliers, il est clair que les mesures prises à ce jour sont totalement inadéquates et qu’une surveillance beaucoup plus stricte est nécessaire.

L’article de . mérite d’être lu dans son intégralité.

Photo : Sudarshan Varadhan/.

