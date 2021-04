Fermeture du périscope le 1er avril, l’application n’est plus disponible

Le populaire service de streaming vidéo en direct Periscope dit maintenant au revoir. Propriété de Twitter, Periscope sera complètement fermé le 1er avril 2021, suite à la suppression de l’application de l’App Store iOS et de Google Play.

Twitter avait déjà confirmé la fin de Periscope en décembre de l’année dernière, mais aujourd’hui, la société a annoncé que c’était le dernier jour où les utilisateurs pourront accéder au service de streaming vidéo en direct.

Ça y est. Notre dernier adieu. Aujourd’hui est le dernier jour où l’application Periscope sera disponible. Nous vous laissons notre gratitude pour tous les créateurs et téléspectateurs qui égayent la communauté Periscope. Nous espérons vous voir tous en direct sur Twitter.

Periscope a commencé le développement en 2014 et a été acquis par Twitter en 2015 avant même d’être rendu public. L’application était considérée comme l’un des outils les plus populaires pour diffuser des vidéos en direct à partir d’un smartphone. Cependant, cela ne signifie pas que les utilisateurs n’auront plus la possibilité de faire de la vidéo en direct sur Twitter.

Depuis l’acquisition de Periscope, la plupart des fonctionnalités de la plateforme ont été intégrées directement dans Twitter via une fonctionnalité appelée Twitter Live – qui restera disponible pour les utilisateurs. Dans le même temps, l’équipe Periscope travaille également sur Spaces, un nouvel outil Twitter qui propose des salles de chat audio en direct.

Selon Twitter, le site Web Periscope restera disponible avec une archive de tout le contenu public, tandis que les utilisateurs peuvent également télécharger leurs vidéos Periscope à partir de là. Cependant, les applications mobiles de Periscope ne fonctionneront plus.

