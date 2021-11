Fermeture énergétique de l’Epic Camí de Cavalls 360º, en pensant à un meilleur 2022

08/11/2021 à 11:06 CET

Sport.es

La Epic Camí de Cavalls 360º 2021 a tenu la cérémonie de clôture et la remise des prix à l’hôtel Gran Sagitario de Santandria. L’événement a connu une montage très compliqué à cause du mauvais tempsou, qui a forcé suspendre deux des trois étapes prévues. Malgré cela, les participants et l’organisation ont transformé l’événement en une fête pleine d’énergie et de positivité, pensant déjà à un 2022 meilleur.

« Cela a été une édition très spéciale et difficile, mais aussi très excitante& rdquor;, a souligné Clara Fullana, organisateur de l’Epic Camí de Cavalls 360º. « Toutes ces personnes et cette énergie méritent un très sincère merci de notre part.& rdquor;, a ajouté. Jeanne Fébrer, directeur de course, a déclaré que « pouvoir profiter, même d’une seule étape, nous donne plus de force pour travailler sur la prochaine édition de 2022, qui devra en valoir trois, après l’annulation par Covid de 2020 et la suspension partielle de 2021 & rdquor;. De même, cela a influencé un autre aspect qui caractérise l’événement : « Malgré n’avoir pas pu faire tous les kilomètres, nous nous sommes retrouvés en famille & rdquor ;.

Aux fins de classement, les vainqueurs de la première étape ont reçu les prix en tant que vainqueurs du classement général. La cérémonie de remise des prix a eu la participation de Elena Costa, gérant de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, et Lluís Triay, directeur de l’hôtel Gran Sagitario.