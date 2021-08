Fermeture officielle de FLVTO aux États-Unis

Le convertisseur YouTube en MP3 FLVTO est désormais hors ligne aux États-Unis à la suite d’une bataille juridique infructueuse avec la RIAA.

FLVTO, l’un des plus grands convertisseurs YouTube en MP3 au monde, est désormais hors ligne aux États-Unis et potentiellement dans d’autres pays. À compter d’aujourd’hui (5 août), le site, sur flvto.biz, est complètement hors ligne, à l’exception du bref message : « Ce service est définitivement indisponible aux États-Unis. »

Le développement suit de près un jugement contre FLVTO contre la Recording Industry Association of American, ou RIAA, qui représente les principaux labels Universal Music Group, Warner Music Group et Sony Music Entertainment. La FLVTO, basée en Russie et détenue par Tofig Kurbanov, a combattu la RIAA pendant plusieurs années jusqu’à ce qu’elle se retire suite à une décision défavorable.

Les États-Unis sont un marché majeur à la fois pour FLVTO et d’autres convertisseurs YouTube en MP3 (ou “stream-rippers” selon le jargon de l’industrie musicale). Mais le site attire également d’énormes volumes de trafic du monde entier. Actuellement, il ne semble pas que FLVTO.biz ait été arraché dans d’autres pays que les États-Unis.

Selon SimilarWeb, FLVTO.biz attire plus de 11,6 millions de visiteurs mensuels. Ses plus grands marchés sont en fait le Brésil et le Mexique, qui représentent collectivement plus de 21% du trafic total du site. Les États-Unis sont le troisième plus grand tirage, selon l’ensemble de données de SimilarWeb, pour près de 10 % du trafic total.

Le retrait intervient après que FLVTO.biz a refusé de partager des journaux de données ou d’autres informations de suivi avec la RIAA. Kurbanov a fait valoir que son site ne suivait pas ces détails, mais il a également refusé de commencer tout suivi. Peu de temps après, les avocats de Kurbanov ont proposé de se retirer de l’affaire, invoquant la non-coopération de leur client avec une ordonnance d’un juge fédéral. Étant donné que l’ordonnance a été rendue par un juge basé aux États-Unis, il est probable que Kurbanov ait simplement choisi de restreindre son site aux adresses IP américaines, tout en restant actif pour les utilisateurs non américains.

Incidemment, la fermeture de FLVTO suit de près la fermeture d’un autre géant de YouTube en MP3, Y2mate. Digital Music News a d’abord signalé que Y2mate avait supprimé l’accès à son site pour les utilisateurs américains et britanniques, certains utilisateurs australiens signalant également un blocage.

La RIAA n’a pas répondu à une enquête à temps pour la publication de cet article.

FLVTO.biz et Tofig Kurbanov ont commencé à se battre contre la RIAA en 2018.

C’est alors que les majors, dans l’un des nombreux efforts visant à mettre hors service les plateformes d’extraction de flux, ont déposé une plainte contre FLVTO.biz et 2conv.com, tous deux contrôlés par Kurbanov. La RIAA s’attendait peut-être à une victoire rapide, mais un tribunal a initialement statué en faveur des accusés, précisant qu’il n’avait pas compétence sur les sites basés en Russie. Kurbanov a fait valoir que ses convertisseurs recevaient un pourcentage relativement faible de leur trafic d’utilisateurs aux États-Unis.

Cette défense juridictionnelle a d’abord fonctionné. Mais une cour d’appel a finalement annulé cette première décision, ce qui a incité les services d’extraction de flux à faire valoir que la RIAA devrait intenter une action devant les tribunaux russes – et même saisir la Cour suprême. Ces efforts n’ayant pas réussi à freiner le procès, la RIAA a exigé en 2021 des journaux de données – y compris les emplacements des utilisateurs, les adresses IP et les vidéos YouTube à partir desquelles ils ont téléchargé l’audio – et le juge président à la fin du mois dernier a ordonné aux services d’extraction de flux de produire les informations.

Peu de temps après le refus de Kurbanov d’obtempérer, les avocats représentant le site russe se sont entièrement retirés du procès.