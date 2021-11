Fermetures de neige dans les écoles : liste complète des écoles fermées aujourd’hui en raison de nouvelles prévisions de neige | Royaume-Uni | Nouvelles

Les températures glaciales et les chutes de neige répétées ont fait des ravages tout le week-end, avec des matchs de Premier League affectés, des routes fermées et maintenant des écoles confrontées à des perturbations au début de la nouvelle semaine. Avec un temps plus froid à venir et une neige et une glace abondantes déjà là, plusieurs écoles ont pris la décision de fermer ou de déplacer l’enseignement en ligne.

La tempête Arwen a frappé le Royaume-Uni ce week-end, apportant un temps extrêmement froid, des vents violents et de fortes chutes de neige dans une grande partie du pays.

Les avertissements du Met Office couvraient presque tout le Royaume-Uni, avec un rare avertissement rouge émis pour le nord-est pour le vent.

Aujourd’hui, un avertissement météo jaune pour la glace reste en place, affectant Central, Tayside et Fife, East Midlands, East of England, Londres et South East England, North East England, North West England, SW Scotland, Lothian Borders, South West England, West Midlands et Yorkshire et Humber.

La nuit dernière a été la plus froide de la saison jusqu’à présent selon les prévisionnistes du Met Office, avec des températures descendant à -8,7 ° C à Shap, en Cumbria.

Lisez la suite pour la liste complète des fermetures d’écoles et celles qui ouvrent tard en raison de la météo.

Liste complète des fermetures d’écoles en raison de la météo aujourd’hui

Si vous n’êtes pas sûr du statut de votre école, vérifiez directement auprès de l’école elle-même pour plus de précisions.

Staffordshire

École primaire Bradley CE – fermée

Walton Hall Academy à Eccleshall – fermé

Manifold CE Academy à Warslow – fermé

Loxley Hall School à Uttoxeter – fermé

Springfield School à Leek – fermé

École primaire Chancel, Rugeley – fermée

Lycée Queen Elizabeth à Ashbourne – fermé

École primaire de Bridgtown – fermée

Blackfriars Academy, Newcastle – fermé

Yorkshire du Nord

École primaire Pickhill CE – Fermée en raison d’une panne d’électricité

École primaire Kildwick CE VC – fermée

Sutton à Craven C de l’école E VC – fermé

Bradford

Ecole primaire All Saints CofE – Classes maternelles et d’accueil fermées aujourd’hui en raison de l’absence du personnel

Ecole Primaire Communautaire Atlas – Ouverture à 10h

Beckfoot Allerton Primary School and Nursery – Fermé en raison du temps glacial mais apprentissage à distance disponible

Beckfoot Heaton Primary – Fermé, l’apprentissage en ligne sera disponible

Beckfoot Nessfield – Fermé

Beckfoot Oakbank – Ouverture à 9h30

École primaire et maternelle Beckfoot Priestthorpe – Fermé

Beckfoot Upper Heaton – À partir de 11h sur place ou en ligne, d’autres mises à jour à venir

Beechcliffe Special School & Ash Valley College – Les sites de Keighley et Thackley sont tous deux fermés

École primaire Cavendish – Ouverture 10h

École spéciale de Chellow Heights – Fermée

Co-op Academy Parkland – Ouverture à 10h

École primaire de Cottingley Village – Les enfants peuvent arriver entre 8h45 et 9h45

École primaire de Fearnville – Ouverture 10h

Hazelbeck Special School – Fermé, apprentissage en ligne disponible

École primaire assistée par CofE de Heaton St Barnabas – Ouverture à 10h

High Crags Primary Leadership Academy – Ouverture à 10h

Ecole Primaire Ingrow – Ouverture 10h

École primaire et maternelle Keighley St Andrew’s CofE – Ouverture à 10h

École primaire de Knowleswood – Ouverture à 10h

École primaire Laycock – Fermé, apprentissage en ligne disponible

Ecole Primaire Lidget Green – Ouverture 10h

École primaire Long Lee – Ouverture à 10h

Ecole Primaire Newby – Ouverture 10h

École primaire Oldfield – Fermée, route inaccessible à cause du verglas

École Parkside – Fermée

École primaire Shirley Manor – Ouverture à 10h

École primaire et maternelle St Matthew’s CofE – Fermée, les détails d’apprentissage suivront

Académie primaire catholique St Winefride – Fermeture

École primaire de Worth Valley – Ouverture à 9h30

Kirklees

Eastborough Junior Infant & Nursery School

Primaire de Skelmanthorpe – Départ tardif en raison des conditions météorologiques

Scissett CE Academy, École primaire – Ouverture à 10h

St Aidan’s CE Academy, École primaire – Ouverture tardive

Castle Hall Academy, École secondaire – Ouverture tardive

Reach Academy – Ouverture à 10h pour tous les élèves

Clough Head Junior and Infant School – Ouverture à 10h faute de chauffage

Sheffield

École du roi Édouard VII – fermée

Sheffield Springs Academy – Ouverture à 9h45 aujourd’hui en raison de la neige et de la glace

Totley All Saints – Ouverture à 10h

St Mary’s CE Academy, Walkley – Ouverture à 10h

École primaire de Phillimore – Ouverture à 9h45

Stocksbridge Nursery Infant School – Ouverture comme d’habitude

École Meadowhead – fermée

Shooters Grove – Inscription à 10h

Bents Green School – Tous les sites sont fermés

École primaire de Mosborough – Ouverture à 10h

St John Fisher Primaire – Départ retardé

Birmingham

Bloxwich Academy – fermé

École primaire de Perryfields – fermée

Green Meadow – ouverture à 10h30

Ecole primaire de l’Abbaye – fermée

Académie Perryfields – fermée