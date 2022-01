Dave Mountford a déclaré que l’industrie hôtelière n’était plus florissante avant que COVID-19 ne frappe, avec jusqu’à « vingt pubs par semaine » fermant leurs portes, alors qu’il appelait les parieurs à éviter d’avoir un mois de janvier sec pour aider à stimuler les entreprises en difficulté. M. Mountford, qui est le directeur de la campagne du Forum of British Pubs, a déclaré aux présentateurs de GB News Anna Diamond et Stephen Dixon que les « loyers insoutenables » ont conduit à la faillite des pubs criblés de dettes bien avant que beaucoup ne subissent des pertes financières massives à cause de Covid.

Il a déclaré: «L’industrie souffre depuis des années, bien avant l’arrivée de Covid.

«Malheureusement, au début de la pandémie, il y avait encore 20 pubs par semaine qui fermaient dans ce pays.

«Et cela n’a rien à voir avec l’utilisation des pubs, c’est à voir avec les loyers insoutenables que les pubs ont été facturés.

« C’est un problème qui a été identifié par les gouvernements à plusieurs reprises, mais malheureusement, ils n’ont rien fait à ce sujet.

« L’industrie était déjà en crise avant que la crise de Covid ne frappe !

Les malheurs des propriétaires ont été aggravés par l’impact du coronavirus, les revenus étant censés avoir chuté à 70% des niveaux d’avant la pandémie.

Prendre un prêt bancaire pour obtenir un peu de répit et garder la tête hors de l’eau était une décision inévitable pour un certain nombre de propriétaires de pubs, de restaurants et de discothèques, a révélé M. Mountford.

Il a déclaré: «Évidemment, je n’ai pas besoin de réitérer que l’impact de Covid a été énorme sur l’hospitalité.

Les plus chanceux qui ont résisté à la tempête ont dû se contenter d’une masse salariale considérablement réduite.

Il a déclaré: «Pour mettre cela en perspective, deux ans en décembre, mon pub a pris environ 55 000 £ pour le mois.

« En décembre dernier, nous venons de prendre plus de 27 000 £, donc nos revenus ont été pratiquement divisés par deux !

« Et c’est représentatif de la plupart des pubs là-bas.

«Les raisons pour lesquelles nous survivrons en tant qu’entreprise, espérons-le, sont le fait que nous sommes une propriété privée et que nous avons un loyer précis et équitablement évalué.

« Mais ce n’est pas le cas pour la majorité des pubs de ce pays qui appartiennent à des banques et des hedge funds. Et c’est pourquoi l’industrie est dans la crise dans laquelle elle se trouve. »

Les pubs en général ont été énormément touchés par la pandémie qui a entraîné des fermetures massives, des pertes de personnel temporaires ou permanentes, un service restreint, et beaucoup sont désormais confrontés à une augmentation de loyer.

Et on pense aussi que les gens consomment moins d’alcool lorsqu’ils sortent.