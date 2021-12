Fermetures d’écoles : Craint que les élèves ne reviennent PAS en janvier – No10 refuse de garantir | Royaume-Uni | Des nouvelles

La nouvelle intervient à la lumière du nombre croissant de cas de la souche Omicron du virus COVID-19. La Grande-Bretagne a enregistré aujourd’hui un nombre record de cas, avec 78 610 confirmés au Royaume-Uni, un record non battu depuis janvier. 4 671 autres cas Omicron ont été annoncés, portant le total à 10 017.

Parlant du besoin important pour tout le monde d’obtenir leurs injections de rappel, le ministre de l’Éducation, Alex Burghart, a exhorté « autant de personnes que possible à se manifester » pour obtenir leur prochaine dose de vaccin afin d’essayer de garder les écoles ouvertes.

Cependant, il ne pouvait pas promettre que les enfants seraient de retour en classe normalement.

S’adressant plus tôt aux députés, il a simplement déclaré: « Le gouvernement s’est engagé à faire en sorte que les écoles ouvrent normalement en janvier ».

Et il a ajouté : « Nous voulons et attendons que les milieux éducatifs soient ouverts… et que les enfants reçoivent un enseignement en personne ».

Cela vient au milieu de rapports selon lesquels des parents paniqués gardent déjà leurs enfants à la maison jusqu’à la fin du trimestre pour essayer de sauver leur Noël.

Si quelqu’un est testé positif à partir d’aujourd’hui, les 10 jours d’isolement signifient qu’il ne pourra pas sortir le jour de Noël.

Certaines écoles élaborent elles-mêmes des plans d’urgence.

Ils disent déjà aux parents de s’assurer que les enfants ont tout ce dont ils ont besoin à la maison au cas où ils seraient obligés de travailler à nouveau à partir de là.

Et certaines écoles planifient déjà des réunions et des cours de zoom en vue de revenir à l’apprentissage à distance dans quelques semaines.

Les travaillistes ont exhorté les ministres à « agir maintenant pour éviter le chaos la prochaine législature ».

Le ministre travailliste des écoles fantômes, Stephen Morgan, a déclaré: «Les enfants sont entrés et sortis de l’école et sont à nouveau confrontés à des perturbations continues de l’éducation et du bien-être ce trimestre. Cela ne peut pas continuer.

Il a ajouté : « Le gouvernement a continuellement échoué à planifier à l’avance, mais doit agir maintenant et utiliser les vacances de Noël pour empêcher le chaos observé en janvier dernier. »

Invoquant des plans visant à faire piquer des adolescents, il a déclaré: «Le parti travailliste appelle les ministres à fournir une garantie de vaccin de Noël pour garantir que tous les jeunes de 12 à 15 ans puissent recevoir un vaccin pendant les vacances pour que les enfants continuent d’apprendre le prochain trimestre.

Le ministre fantôme a ensuite déclaré: « Cela doit être fourni parallèlement à des mesures de ventilation pratiques dans toutes les écoles, afin que les enseignants ne soient pas obligés d’ouvrir les fenêtres cet hiver. »

Le syndicat des enseignants NASUWT est intervenu avec ses propres conseils.

Il a déclaré: «En raison de la flambée des cas de coronavirus liés à la nouvelle variante Omicron, les employeurs des écoles et des collèges sont tenus de prendre des mesures pour démontrer qu’ils ont mis en place des mesures appropriées pour protéger la santé et la sécurité du personnel et des élèves. . «

Ajoutant la notion que la santé et la sécurité de leurs membres sont importantes, le syndicat a ajouté : « La NASUWT maintient qu’il est prioritaire de s’assurer que les membres peuvent continuer à travailler en toute sécurité. Le syndicat national continue de faire des représentations fermes auprès des gouvernements et des employeurs pour que de nouvelles mesures soient mises en œuvre pour protéger la sécurité du personnel lors de la réouverture des écoles au cours de la nouvelle année. »

Le professeur Peter Openshaw, membre du Groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouveaux et émergents (Nervtag), a déclaré que le nombre actuel de cas et de taux de décès était inacceptable, et a réitéré l’importance de mesures telles que le travail à domicile et le port de masques.

S’exprimant à titre personnel, Openshaw a déclaré samedi à BBC Breakfast qu’il craignait « un autre Noël de verrouillage si nous n’agissons pas bientôt ».

Il a déclaré: «Nous savons qu’avec les mesures de santé publique, le temps d’agir est immédiat. Il ne sert à rien de retarder. Si vous retardez, vous devrez prendre des mesures encore plus strictes plus tard. L’immédiateté de la réponse est absolument vitale si vous voulez maîtriser les choses.