Fermetures d’écoles: les parents critiquent Javid alors que la réouverture est en jeu | Royaume-Uni | Des nouvelles

Une mère furieuse a déclaré qu’elle était déconcertée par l’incertitude quant à l’ouverture normale des écoles en janvier, car elle a appelé Sajid Javid et Nadhim Zahawi pour ne pas avoir accordé suffisamment d’importance à l’éducation. L’escalade de la crise du COVID-19 avec la prise d’Omicron peut donner au gouvernement matière à réflexion quant à savoir s’il serait préférable de fermer les écoles en janvier avec de nouvelles restrictions, ou même un verrouillage, ce qui ressemble à une réelle possibilité. Liz Cole, dont les enfants ne savent pas s’ils devront reprendre l’école à la maison après la fin de l’année, a déclaré qu’elle ne supportait pas de vivre avec l’idée de ne pas savoir quelle était la prochaine étape pour eux.

Elle a insisté sur le fait qu’elle n’avait aucune confiance dans le secrétaire à l’Éducation alors qu’elle remarquait à quel point il était profondément investi dans la thématique des vaccins plutôt que de se concentrer sur le travail qui lui est confié.

Mme Cole, comme de nombreux autres parents à travers le Royaume-Uni, redoute la perspective d’une nouvelle fermeture des écoles, car cela aurait un impact non seulement sur la vie de ses enfants, mais également sur la sienne.

La mère, qui a fait une figure frustrée en parlant à Richard Tice de TalkRADIO, a reproché au gouvernement de ne pas être assez «responsable» et estime que l’éducation des enfants est secondaire par rapport au programme de vaccination de rappel car elle souhaite désespérément que les écoles restent ouvertes.

Elle a déclaré : « En fait, je n’ai pas beaucoup confiance en Nadhim Zahawi.

« Il semble avoir oublié que son nouveau mandat est secrétaire à l’éducation et que son objectif principal reste les programmes de vaccination.

«Pour autant que je sache, le rôle de secrétaire à l’éducation est à peu près absent de l’action.

« Nadhim Zahawi semble toujours penser qu’il est dans son rôle précédent.

« Et ce que je trouve assez extraordinaire à ce sujet, c’est que lorsqu’on leur demande si les écoles ouvrent en janvier un gouvernement responsable, un leadership responsable doit être explicite et très fort dans son message disant qu’il fera tout son possible pour ouvrir des écoles. .

« Ce qu’ils voient, c’est cet énorme investissement qui va à l’encontre du programme de rappel et en fait aucun effort similaire, aucun intérêt ou même aucune discussion sur leur éducation.

« C’est assez extraordinaire pour moi que nous soyons dans cette situation. »

Un certain nombre d’écoles se préparent déjà à passer à l’apprentissage en ligne après Noël au cas où de nouvelles restrictions entreraient en vigueur au Royaume-Uni.