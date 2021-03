29/03/2021 à 18h59 CEST

Martí Grau

L’athlète espagnol, Fermín Cacho, J’aurais prévu de poursuivre le docteur Eufemiano Fuentes après des accusations qui l’ont lié au dopage. Dans une déclaration faite par Fuentes à l’émission de télévision Lo de Évole, a déclaré que l’athlète s’était peut-être dopé lors des Jeux olympiques de Barcelone de 1992. Avant longtemps, l’athlète lui-même répondrait. « La première chose que je dois faire est de récupérer mentalement parce que je suis dévasté. «

Après les mots durs du médecin, Cacho se dit perplexe. « Je ne savais pas quoi dire. « Fuentes a également parlé d’un préparation spécifique de l’athlète avant vos tests. En outre, il l’a indiqué comme un lien possible avec le gouvernement espagnol en 2008 pour préparer les athlètes aux Jeux Olympiques de Pékin.

L’athlète espagnol est déjà en contact avec des avocats afin de répondre aux propos d’Emiliano Fuentes. « La décision sera prise le plus tôt possible. Quand je serai bien avisé légalement, je parlerai « . Même ainsi, pour le moment c’est « très affecté« et il aurait besoin de récupérer sur le plan psychologique.

D’autre part, l’entraîneur de Fermín Cacho au cours de sa carrière, Enrique Pascual Oliva, a donné son avis sur la question. « Je ne crois rien de ce qu’a dit Eufemiano Fuentes. Ce que j’ai vu dans le programme m’a semblé être un théâtre bien orchestré et bien mis en scène.« . Oliva serait l’entraîneur de Fermín Cacho pendant Jeux Olympiques de Barcelone 92 ‘, où l’athlète obtiendrait le médaille d’or au 1500 mètres.

L’entraîneur a également profité de l’occasion pour nier certaines des affirmations du médecin. « D’après ce qu’il a dit, une chose est fausse puisque Fermín et moi ne nous sommes pas séparés pendant la période où nous étions aux Jeux. Il est impossible pour eux de se rencontrer parce que Cacho et moi étions ensemble jour et nuit. »

Fermín Cacho, médaille d’or de l’Ordre royal du mérite sportif en 1994, a été considéré comme le meilleur athlète espagnol en 1991, 1992, 1996 et 1997 selon la Fédération royale espagnole d’athlétisme.. Après une longue et fructueuse carrière, il assure désormais qu’il répondra aux menaces reçues.