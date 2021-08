Fern Mallis prévoit des sorties d’automne pour les icônes de la mode avec Iris Apfel – WWD

MET-ROPOLIS DE FERN : À l’approche des 10 ans de sa série “Fashion Icon” au 92Y, Fern Mallis a également trouvé d’autres raisons de célébrer.

En l’honneur de l’ouverture de l’exposition du Costume Institute du Metropolitan Museum of Art « En Amérique : un lexique de la mode », Mallis partagera du contenu pour « Icônes de la mode : des archives » de trois autorités de style. Chacun des trios a sa propre histoire personnelle avec le Met et certains de ces moments seront partagés dans les prochains épisodes. Le premier contenu numérique à sortir mettra en lumière Iris Apfel, qui approche de son 100e anniversaire. Apfel a déjà exposé 86 de ses tenues au Costume Institute. Son interview de deux heures est divisée en quatre épisodes qui seront diffusés à partir de lundi.

Depuis le 6 septembre, les téléspectateurs en ligne de “Fashion Icons: From the Archives” peuvent apprendre comment Zac Posen a fini son stage en tant que lycéen au Costume Institute du musée de l’Upper East Side sous la direction de feu Richard Martin. Pour ce faire, Posen a dû passer par Diane Vreeland. De plus, à partir du mois prochain, quatre épisodes seront consacrés à l’ancien étalagiste de Barneys New York, Simon Doonan, dont les premiers jours consistaient à aider Vreeland au Costume Institute.

La sélection d’Apfel, Posen et Doonan a été déterminée par les téléspectateurs, qui ont été invités à voter pour les conversations Fashion Icons qu’ils souhaitaient publier. Apfel, qui marquera son centenaire le 29 août, était à une écrasante majorité la favorite du public et a reçu 90 pour cent des votes des téléspectateurs.

Le jalon de 10 ans de Mallis sera le 15 septembre et elle prévoit de ramener les discussions en personne au 92Y cet automne. Après cette première conversation avec Norma Kamali il y a près de dix ans, Mallis a interviewé 50 icônes de la mode, dont Tom Ford, Calvin Klein, Michael Kors, Billy Porter, André Leon Talley, Oscar de la Renta, Betsey Johnson et d’autres.

Alors que les sorties de cet automne “Fashiin Icons: From the Archives” vanteront The Met, le musée a déjà plus de gaieté en magasin. Le Met Gala devrait revenir en IRL le mois prochain et l’exposition du mois prochain n’est que la première d’un spectacle en deux parties célébrant la mode américaine.