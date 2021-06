Fernanda Castillo est vue comme jamais auparavant et possède des photos (du passé) en bikini

Des célébrités comme Alessandra Rosaldo, Maria Léon, Carmen Aub et bien sûr votre partenaire, Erik Hayser ils pensaient exactement la même chose: il est magnifique dans ces phytos.

Fernanda Castillo et Liam Hayser. (Instagram / Fernanda Castillo.)

Bien que cette image ait pu le rendre nostalgique, la vérité est que pour le moment il se sent heureux avec qui il est et avec ce qu’il a: une famille merveilleuse. En fait, en avril, elle a fait une publication dans laquelle elle racontait ce que signifie être mère pour elle: “C’est m’oublier moi-même … c’est faire la paix avec moi-même, me donner une chance.”