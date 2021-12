Fernanda Castillo et Pantaya unissent leurs forces dans une alliance

Sergio Valenzuela Fernanda Castillo et Pantaya signent un accord important pour produire du contenu original.

Pantaya, la destination de streaming premium pour les films et séries en espagnol de classe mondiale, a annoncé aujourd’hui avoir signé un accord général pluriannuel avec l’actrice mexicaine Fernanda Castillo. Dans le cadre de l’accord, Castillo jouera et coproduira des films et des séries originaux pour la société.

Les films développés dans le cadre de cet accord seront produits en collaboration avec Pantelion Films, la société partenaire de Pantaya. Castillo et Pantelion ont déjà travaillé ensemble sur le film « No manches Frida », qui est l’une des comédies espagnoles les plus lucratives, et « Ya verremos », qui est l’un des films les plus réussis de Pantaya. L’annonce d’aujourd’hui a été faite par Paul Presburger, PDG de Pantaya et Pantelion.

« L’une des choses les plus fascinantes et excitantes dans mon travail d’actrice est qu’il me permet de traverser les frontières et de raconter des histoires qui ont un impact sur la culture et l’identité des téléspectateurs. Je suis honorée de pouvoir créer du contenu avec Pantaya pour la communauté hispanique américaine et qu’il s’agisse d’un pont qui nous permet de nous connecter avec nos racines et de refléter qui nous sommes », a déclaré Fernanda Castillo. « Je suis ravi de faire partie de leur mission de fournir aux Latinos le contenu télévisé premium qu’ils méritent. »

Presburger a ajouté : « Fernanda est un talent incroyable et ses films sont toujours les préférés des fans parmi les abonnés de Pantaya. Nous sommes ravis de collaborer avec elle sur ces nouveaux projets à venir et de continuer à développer intensément nos partenariats avec des offres de talents et de contenus. »

La collaboration de Pantaya avec Castillo est le troisième accord de la société de streaming avec des talents divers, car elle a récemment annoncé des partenariats avec Maite Perroni et Mauricio Ochmann.

En plus de « No manches Frida y Ya verremos », Castillo est également connue pour sa performance dans des projets de films tels que « Dulce familia », « Día de Muertos », « Faites attention à ce que vous souhaitez », « Une femme sans filtre » et « My little big man », que l’on peut voir en ce moment sur la plateforme Pantaya.

En savoir plus sur Pantaya

Pantaya abrite un solide ensemble de contenus comprenant des séries telles que The Game of Keys, Heirs by accident, From joke to joke, Bad yerba et Ana de Ana de la Reguera.

Les autres films inclus dans le catalogue Pantaya sont A Rescue of Eggs, And What Is He Like? et Mlle Mamie.

Actuellement, Pantaya a six séries en production, ainsi que huit séries qui seront bientôt mises en service avant la fin de l’année. En outre, le mois dernier, avec Pantelion, la société a signé d’importants accords pluriannuels de diffusion directe sur la plate-forme avec les principales sociétés de production El Estudio, The Lift et Traziende Films. Selon les termes de l’accord, chaque société produira des films en langue espagnole pour diffusion directe sur la plate-forme qui seront diffusés aux États-Unis exclusivement sur Pantaya.

De plus, Pantaya a récemment signé un accord de co-développement et de production avec Elefantec Global pour créer des films, des séries originales et d’autres offres de divertissement pour le public hispanique et latino, ainsi qu’un accord avec Fremantle et Fábula pour développer un ensemble de huit nouvelles séries.

Classé premier dans les services SVOD espagnols parmi les utilisateurs iOS et Android, Pantaya est disponible sur tous les principaux appareils et plates-formes, y compris les téléphones mobiles, les tablettes et les navigateurs Web, les appareils connectés et les téléviseurs intelligents, ainsi que les distributeurs en gros.