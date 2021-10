Fernandes prévient que le point faible de Man Utd ne doit pas se montrer contre Liverpool

Bruno Fernandes a averti Manchester United qu’ils devaient prendre les trois points lors du choc de Premier League contre Liverpool.

Le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, fait face à un autre test sévère de ses références dimanche, suite à une pression croissante sur son avenir. Malgré les appels accrus pour qu’il soit renvoyé, les Diables rouges ont gardé leur foi.

De plus, United a fait preuve de foi mercredi pour reviens et bat l’Atalante 3-2 à Old Trafford.

C’était une victoire vitale pour le club – leur première en trois matches après une victoire à la dernière minute contre Villarreal.

Ils n’ont pas encore perdu de point à domicile en Ligue des champions, mais leur forme en Premier League à Old Trafford est discutable. En fait, United n’a pris qu’un point lors de ses trois derniers matches.

Liverpool sont les prochains visiteurs du stade et Fernandes a averti ses coéquipiers qu’ils doivent montrer le désir de gagner de l’argenterie.

« Manchester United doit penser à être le protagoniste match par match », a déclaré le milieu de terrain à TNT Sports (via Sport Witness).

« Parce que disons que le fait qu’on pense souvent ‘on veut être champions’, ‘on veut gagner des titres’, c’est vrai que ce club l’exige.

« Mais nous devons penser que si nous ne gagnons pas match par match, ce sera difficile que cela se produise. »

Liverpool a largement lutté à Old Trafford depuis que Jurgen Klopp a pris le relais en 2015. En effet, la victoire 4-2 là-bas en mai était le premier de Klopp.

Avant cela, les Reds se sont approchés lors d’une défaite 3-2 en FA Cup, au cours de laquelle Fernandes a marqué le vainqueur sur un coup franc.

Liverpool se rendra à Old Trafford en pleine forme, après avoir pris trois points à l’atmosphère féroce de l’Atletico Madrid, et Fernandes a averti ses coéquipiers de la mauvaise forme récente de United à domicile.

Fernandes met en garde Man Utd contre Liverpool

« Alors maintenant, nous avons un très gros match. Nous avons un match où nous devons gagner. Un match très important contre l’un des plus grands rivaux du club », a-t-il déclaré.

« Un match où nous devons gagner des points, nous n’avons pas gagné de points à domicile depuis deux matchs.

« Nous devons le faire parce que dans la ligue, nous avons gagné un point en trois matchs. Et ce n’est pas assez. Et maintenant, nous devons montrer que nous sommes là et que nous serons dans le combat.

« Mais pour être dans le combat, il faut que ce soit match par match et notre objectif doit être Liverpool. »

United sera toujours privé de Raphael Varane pour le match de dimanche, mais Marcus Rashford a impressionné après son retour de blessure.

De la douleur de Porto à Zorro : Les moments les plus emblématiques de Paulo Fonseca