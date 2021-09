Fernandes soutient une star «très importante» pour devenir le leader de Man Utd

in

L’as de Man Utd, Bruno Fernandes, a soutenu un nouveau coéquipier pour devenir un “leader” à Old Trafford.

Les Red Devils ont commencé leur campagne de Premier League en bonne forme. Ils ont gagné 13 points en six matches et occupent la quatrième place du classement avant le septième tour.

Ils devront être cohérents ce trimestre s’ils veulent concourir pour le titre. Rivals Man City, ainsi que Chelsea et Liverpool, tous semblent forts après une fenêtre de transfert estivale chargée.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer s’est améliorée avec trois signatures clés. Jadon Sancho est arrivé à Manchester en provenance du Borussia Dortmund pour un montant de 73 millions de livres sterling. Il était suivi par le défenseur français Raphaël Varane. Le vainqueur de la Coupe du monde a quitté le Real Madrid pour Man Utd dans le cadre d’un contrat de 41 millions de livres sterling.

Le transfert dont on a le plus parlé a été le retour de Cristiano Ronaldo. Il a rejoint Man Utd depuis la Juventus pour un montant de 19,8 millions de livres sterling.

Fernandes, qui a marqué quatre fois cette saison, a parlé de Varane dans une interview avec MUTV.

L’international portugais a déclaré : “Bien sûr, c’est un gagnant. Tout le monde sait ça. C’est un gars sympa qui travaille très dur et pousse toujours tout le monde à faire mieux.

“Je pense qu’il a une bonne mentalité mais, en même temps, nous ne pouvons pas oublier les autres joueurs.

« Rapha a été brillant, mais Victor Lindelof a connu un début de saison incroyable et brillant.

« Eric Bailly est venu plus tard à cause des Jeux Olympiques, mais c’est un joueur en qui on a beaucoup confiance. Nous savons déjà que Harry Maguire se porte très bien.

« Rapha est vraiment important pour nous, et a été vraiment important pour nous. Mais l’essentiel est que tout le monde soit d’accord pour faire de son mieux.

“Dans le football, nous avons tous des qualités différentes, et Rapha a des qualités différentes de Victor, Harry, Eric et Phil [Jones], mais ils peuvent tous ajouter des choses différentes.

« Pourtant, il est un peu timide à certains égards, car c’est le début pour lui à United, mais je pense que c’est un leader. Je pense qu’il peut aider dans cette partie du jeu.

Fernandes et Varane devraient tous deux figurer dans le prochain match de United. Ils affrontent Villarreal en Ligue des champions mercredi.

Solskjaer confirme la blessure de Man Utd

Les Red Devils devraient se passer de Maguire pour un certain nombre de matches. L’international anglais s’est blessé au mollet.

Lors de la conférence de presse d’avant-match de Villarreal, Solskjaer a déclaré: “Harry est plus ou moins définitivement absent, ça n’a pas l’air bien. C’est son mollet, cela peut prendre quelques semaines.

« Voyons à quelle vitesse il récupère. Il voulait jouer contre Villarreal, il a raté le dernier match. Nous devrons faire quelques changements. »

Le Norvégien a également déclaré que Luke Shaw avait la chance de figurer, même s’il est peu probable qu’il commence.

