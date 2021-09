Fernandez, 18 ans, bat Kerber à l’US Open pour suivre Osaka bouleversé

Levant son poing droit au-dessus de la tête pour célébrer vainqueur après vainqueur, Leylah Fernandez, 18 ans, a démontré que sa colère contre la championne en titre Naomi Osaka à l’US Open n’était certainement pas un hasard en battant un autre ancien vainqueur du titre à Flushing Meadows.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Avec du courage et de la ruse, et l’aplomb d’un vétéran face à un gros déficit contre un adversaire beaucoup plus accompli, le non classé Fernandez a remporté les cinq derniers matchs pour vaincre la championne 2016 Angelique Kerber 4-6, 7-6 (5), 6- 2 au quatrième tour dimanche au stade Louis Armstrong.

Tout comme contre Osaka au Arthur Ashe Stadium deux soirs plus tôt, Fernandez a perdu le premier set. Tout comme contre Osaka, Fernandez était également à la traîne dans le deuxième set – cette fois, Kerber menait par une pause à 4-2.

Mais pour le deuxième match d’affilée sur un grand terrain, la Canadienne classée 73e a mis la foule de son côté, exultant chaque fois qu’elle frappait l’un de ses coups de fond de court à angle impossible. Elle tirerait un coup de poing. Elle moulinerait ses bras. Et elle a dû le faire à plusieurs reprises, terminant avec un avantage de 45-28 dans les gagnants.

Fernandez est un gaucher qui redirige les tirs de l’adversaire rapidement et apparemment avec facilité, tombant parfois à genoux près de la ligne de base pour obtenir le bon effet de levier. C’est un style très similaire à celui que Kerber a utilisé pour atteindre la première place du classement et remporter trois titres du Grand Chelem.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Maintenant, Fernandez, qui n’avait atteint qu’une seule fois le troisième tour d’un tournoi majeur jusqu’à présent, rencontrera la tête de série n ° 5 Elina Svitolina en quart de finale.

Fernandez fait partie de plusieurs nouveaux visages qui se déplacent lors de cet US Opens le plus tumultueux, où la question au début de chaque journée est devenue : « Qui réussira une surprise ? » – et il y a généralement plusieurs réponses chaque nuit.