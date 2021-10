Fernández a Gardner « à portée de main » en Moto2

20/10/2021 à 11h54 CEST

Raúl Fernández (Kalex) a déjà son propre coéquipier et leader du Championnat du Monde Moto2, l’Australien Remy Gardner, « à portée de main ».En l’absence des trois dernières courses de la saison, à commencer par le Grand Prix d’Émilie-Romagne ce week-end qui se déroulera sur le circuit « Marco Simoncelli » de Misano Adriatico. Contrairement au MotoGP et au Moto3, où Quartararo et Acosta peuvent être sacrés tôt ce dimanche, la cylindrée intermédiaire offre un pouls beaucoup plus homogène et un pronostic incertain.

Raúl Fernández joue dans une saison record, au niveau des pilotes de la stature de Marc Márquez, Avec lequel il a égalé le nombre de victoires dans la catégorie intermédiaire dans la campagne de ses débuts et en réalité la seule avec laquelle il concourra, puisque son passage en MotoGP a déjà été confirmé en 2022. Le pilote Le madrilène cumule un total de sept victoires sur quinze possibles, les trois dernières d’affilée, ce qui lui a permis de ne compter que neuf points de retard sur le leader mondial, Rémy Gardner, qui à Austin a commis la première erreur de la saison lorsqu’il a subi une chute dans la course qui l’a laissé sans précédent dans ce casier de points pour la première fois jusqu’à présent cette année.

La finale du championnat en Moto2 s’annonce intense et très disputée, avec les deux élèves du Finlandais Aki Ajo, propriétaire de l’équipe, pratiquement les seuls prétendants au titre, bien que l’Italien Marco Bezzecchi (Kalex) a encore des options mathématiques Au titre, le désavantage de 65 points semble trop important pour être effacé en seulement trois courses. Ainsi, les nerfs et l’efficacité au guidon de leurs motos seront la valeur ajoutée nécessaire à la fois pour Raúl Fernández quant à Remy GardnerBien que la trajectoire affichée par l’Espagnol lors des trois dernières courses, avec des victoires dans chacune d’entre elles, lui permette d’arriver pour la deuxième fois avec « le moral au plafond » à Misano Adriatico, où il avait déjà remporté le premier meeting en septembre.

Ils ne seront pas les seuls protagonistes de la catégorie intermédiaire, dans laquelle les Italiens Marco Bezzecchi, Fabio di Giannantonio (Kalex) ou encore Celestino Vietti (Kalex) ou Tony Arbolino (Kalex), Ils chercheront leur « part » de leadership en combattant au moins pour le podium, même s’ils ne seront pas les seuls puisque ce combat devra être rejoint par les Britanniques. Sam Lowes (Kalex), le Japonais Ai Ogura (Kalex), l’Allemand Marcel Schrotter (Kalex) ou l’Espagnol Augusto Fernández (Kalex), Jorge Navarro (Boscoscuro), Arón Canet (Boscoscuro), Xavier Vierge (Kalex) et Marcos Ramírez (Kalex).