Fernández-Castaño, quatre derrière le premier leader, Richard Bland

in

L’anglais Richard Bland set est devenu le premier leader jeudi à la fin de la première journée du Cazoo Classic (Angleterre), appartenant au Circuit Européen, après avoir délivré une carte avec 65 coups (-7).

Bland, 48 ans, vainqueur d’un championnat de l’European Tour, a réalisé une excellente performance le premier jour, avec un total de sept birdies.

En deuxième position et à un coup du leadership, les Anglais sont à égalité Jordan Smith et Dale Whitnell à côté des américains Sean Crocker et Sihwan Kim.

Le meilleur espagnol était Gonzalo Fernández Castaño, qui a présenté une carte avec 69 coups (-3) et était à quatre coups derrière Bland. Le golfeur madrilène a obtenu six birdies, en revanche, il a commis trois bogeys dans la deuxième partie du parcours : sur les trous 11, 16 et 18.

Les restes des Espagnols qui ont également complété les 18 trous ont été Jorge Campillo (-1), Álvaro Quirós et Sebastián García Rodríguez (Paire), Emilio Cuartero, Carlos Pigem et Pep Andamientos (+1), et Alejandro Cañizares (+2).