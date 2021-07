Fernández Castaño revient aux Britanniques 7 ans plus tard

Le madrilène Gonzalo Fernández Castaño Il s’est qualifié pour le British Open ce mardi au St. Annes Old Links, qui se jouera du 15 au 18 juillet au club anglais Royal St. George’s, avec lequel il reviendra sur un grand sept ans plus tard.

Fernández Castaño, qui n’a plus joué de “majeur” depuis la saison 2014, quand il a joué les quatre, l’a réalisé après avoir signé 64 coups (-8) le premier jour, avec sept birdies et un eagle, et 68 sans échec le second. Il a terminé avec -12 au total égalé avec l’amateur anglais Sam Bairstow et un coup de son compatriote anglais Ben Hutchinson.

Ce sera son 20e majeur et sa septième participation à l’Open, tournoi dans lequel il a réalisé son meilleur résultat en 2009 avec une 47e place à Turnberry.

“Cela signifie beaucoup pour moi de me qualifier pour l’Open, d’autant plus que je n’ai pas joué de tournoi majeur depuis 2014. Je suis donc heureux de revenir jouer dans le plus grand tournoi du monde et dans un cadre comme Royal St. George’s, qui est le seul parcours de golf. La rotation Open que je n’ai jamais jouée. J’attends avec impatience l’Open dans quelques semaines », a déclaré le madrilène de 40 ans qui compte sept titres sur le circuit européen.

“J’adore jouer au golf link. C’est ma façon préférée de jouer au golf. La raison pour laquelle je suis ici pour jouer cette cravate est que je ne voulais pas rater l’occasion de jouer au golf links cette année. Je suis très bon en des souvenirs de ce terrain car j’ai disputé la première étape de l’école du Tour en 2004, quand j’ai obtenu ma carte pour la première fois », a-t-il ajouté dans des communiqués diffusés par les organisateurs.