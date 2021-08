Fernández et Baquerizo font leurs adieux au beach-volley de Tokyo en huitièmes de finale

in

08/02/2021

Le à 05:03 CEST

Le duo féminin espagnol de Beach-volley, composée de Liliana Fernández et Elsa Baquerizo, a fait ses adieux ce lundi en huitièmes de finale des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 après avoir perdu contre les Canadiennes Sarah Pavan et Melissa Humana-Paredes en deux sets (21-13 et 21-13).

Fernández-Baquerizo, qui cherchait une passe historique pour les quarts de finale, Ils n’ont pas pu vaincre les Canadiens, leaders du classement olympique, champions du monde et favoris de l’or dans la capitale japonaise. Le premier set était déjà un indicateur de la difficulté de l’enjeu.

Melissa et Pavan – qui jouent ensemble depuis 2017 – ont donné un peu d’espoir aux Espagnols au début du deuxième tour, mais son jeu sur le net a encore une fois été dévastateur. La défense d’Elsa et de ‘Lili’ était bonne, même si la paire du Canada a fini par imposer son jeu pour éteindre le petit feu et prendre l’avantage sur le tableau d’affichage.

Dès le dixième match, la force des Canadiens, qui sont allés plus loin avec le service et la réception, a servi à attester leur présence en quart de finale à la terminer avec un 21-13 qui se traduit par l’adieu de l’Espagne à l’équipe olympique féminine de volleyball de plage.

De cette façon, Liliana Fernández et Elsa Baquerizo réitèrent la neuvième position obtenue il y a cinq ans à Rio de Janeiro. En 2016, le tandem espagnol a également été éliminé par les têtes de série de l’équipe féminine de beach volley.