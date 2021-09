Fernández et Raducanu « mondialisent » la finale féminine de l’Open

09/11/2021 à 01:49 CEST

. / Flushing Meadows

Les adolescents jusqu’alors inconnus, Leylah Fernández et Emma RaducanuEn plus de générer la plus grande surprise de l’histoire du tennis mondial, avec leur arrivée en finale féminine de l’US Open, elles ont également réussi pour la première fois leur « mondialisation ». Jamais auparavant une finale de tennis du Grand Chelem n’avait eu un tel impact mondial que prévu demain, samedi, sur le court central du stade Arturh Ashe de Flushing Meadows, avec deux joueurs comme protagonistes qui monopolisent toute l’attention dans six pays d’une manière particulière.

Fernández, 19 ans, né à Montréal, de nationalité canadien, le pays qu’il représente, est aussi devenu l’athlète à la mode en Équateur, pays d’origine de son père, et de Philippines, par sa mère. En plus de vivre maintenant dans Floride, où toute la famille a déménagé lorsqu’elle a reçu une bourse pour continuer à se développer en tant que joueuse de tennis.

Alors que Raducanu, 18 ans, né à Toronto, attire l’attention dans Roumanie, le pays d’origine de son père, et Chine, de la part de sa mère, alors que sa nationalité est la anglaiseAprès avoir déménagé pour vivre avec sa famille dans le pays européen à l’âge de deux ans.

Par conséquent, la trajectoire des deux a été très similaire à tous égards après qu’ils se soient également rencontrés pour la première fois dans un tournoi pour enfants de moins de 12 ans, lorsque Fernández a eu le dilemme de continuer ou non sa passion et son rêve du sport. du tennis. . Les deux ont également le lien avec le Canada en tant que pays où Fernández a vécu et où Raducanu est né, mais maintenant, grâce à ce qu’il a réalisé avec son tennis, ils ont également attiré l’attention d’un public “mondialisé”.

Le propre père de Fernández, Jorge Fernández, qui est également son entraîneur, a admis que le duel entre les deux adolescents sera de grand bénéfice pour le tennis mondial et surtout pour la WTA car il y aura beaucoup de jeunes filles qui seront attirées par ce que font leur fille et Raducanu.

Cette fois, la finale sera suivie avec un intérêt particulier en Asie et en Amérique latine, où hier, jeudi, la légendaire joueuse de tennis argentine Gabriela Sabatini, était l’une de celles qui, via Twitter, ont félicité Fernández pour la victoire remportée contre la Biélorusse Aryna Sabalenka, le numéro deux mondial, et son passage en finale. La famille Fernández a également reçu des messages d’encouragement qui, ces derniers jours, comprenaient des tweets du président équatorien Guillermo Lasso et du Premier ministre canadien Justin Trudeau. Fernández tentera de donner au Canada son deuxième champion de 19 ans en trois ans, après que Bianca Andreescu ait battu l’Américaine Serena Williams pour le titre 2019.

Si ce match ressemblait à une relève de la garde dans le tennis féminin, eh bien, la finale de samedi ressemble à une autre version rapide de celle-ci, opposant des joueuses nées à deux mois d’intervalle en 2002. Fernández était relativement inconnu aux Philippines et en Équateur avant de battre le champion en titre. La Japonaise Naomi Osaka, troisième tête de série, au troisième tour. Depuis lors, il a beaucoup attiré l’attention des médias locaux dans les deux pays, avec des mentions des racines de sa famille et avec l’implication de tous les médias qui suivent déjà sa performance à l’Open.

La même chose se produira en Europe, où Raducanu aura des partisans spéciaux en Roumanie et en Chine, en plus de toute l’Angleterre qui regardera ce qu’il peut réaliser dans le duel contre Fernández, qu’il est arrivé il y a à peine deux semaines, en tant que numéro 150 en le monde, ni même garanti d’être à l’US Open, devant se frayer un chemin jusqu’au tableau principal. par les tours de qualification. “Je pense que pour moi, avoir une mère chinoise a définitivement inculqué le travail acharné et la discipline dès le plus jeune âge”, a déclaré Raducanu. “Quand j’étais plus jeune, j’étais très inspiré par Li Na, même maintenant, par la façon dont elle était une compétitrice féroce.”

Raducanu se souvient encore d’avoir regardé la finale de Roland-Garros 2011, lorsque Li Na est devenu le premier joueur asiatique à remporter un titre du Grand Chelem dans un match regardé par plus de 115 millions de personnes en Chine. Elle est la première classée à atteindre une finale du Grand Chelem. Raducanu a battu Fernández au tournoi des jeunes de Wimbledon en 2018, mais leurs compétences et leurs supporters ont grandi et ne sont pas les mêmes. “De toute évidence, depuis lors, nous avons tous les deux parcouru un long chemin dans nos jeux et en tant que personnes”, a déclaré Raducanu. “Je suis sûr que ce sera très différent de la dernière fois que nous nous sommes rencontrés.”

Leur duel sera la première finale du Grand Chelem chez les adolescents depuis l’US Open 1999, lorsque Serena Williams, 17 ans, a battu la Suissesse Martina Hingis, 18 ans. qui est née au Japon d’une mère japonaise et d’un père haïtien, et la famille a déménagé à New York quand elle était jeune, mais aura le trait unique d’être celle qui représente le plus la nouvelle ère de la « mondialisation ».