Fernández et Saavedra donnent la victoire à Bolívar sur Arsenal

23/04/2021 à 03:57 CEST

. / La Paz

le Bolivar jeudi, s’est hissé en tête du groupe C de la Coupe d’Amérique du Sud, qui mène le Brésilien Ceará avec les mêmes 3 points, à vaincre Arsenal 2-1 Argentin dans les 3600 mètres d’altitude de La Paz. Ceará mène la région après avoir battu une autre équipe bolivienne, Wilstermann, 3-1 mardi, ce qui clôt le classement. Le milieu de terrain bolivien Roberto Carlos Fernández a ouvert le score à la 42e minute et Erwin Saavedra a prolongé à la 61e minute. À 8 minutes de la fin du temps réglementaire au stade Hernando Siles de La Paz, Jonathan Bottinelli a marqué la marque d’honneur pour la formation de Sarandí.

L’Académie Celeste, dirigée par l’espagnol José Ignacio ‘Natxo’ González, a pressé dès le coup de sifflet d’ouverture, mais le prix n’est venu qu’à la fin de la première mi-temps. Fernandez il a marqué d’un tir à gauche après avoir reçu l’aide du milieu de terrain Diego Bejarano. Le capitain Erwin Saavedra il a terminé avec la droite avec l’aide de Roberto Fernández et a obtenu le deuxième but dans la seconde moitié du match. Le défenseur Bottinelli il a marqué le seul but d’Arsenal à la 92e minute Fernández del Bolívar a marqué un autre but qui a inscrit le but d’Alejandro Medina à la 76e minute, ce qui a été refusé en raison d’une position avancée.

Le groupe C de la Copa Sudamericana est mené par le Brésilien Ceará, suivi de Bolívar, puis d’Arsenal et enfin du bolivien Wilstermann. Le jeudi 29 avril, Bolívar La Paz affrontera Wilstermann au stade Félix Capriles de Cochabamba, tandis qu’Arsenal accueillera Ceará du Brésil le mardi 30 avril.