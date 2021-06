Fernandinho renouvelle avec Manchester City jusqu’en 2022

29/06/2021 à 13:46 CEST

Le milieu de terrain brésilien Fernandinho a renouvelé son contrat avec Manchester City pour un an, comme l’a annoncé le club anglais dans un communiqué.

Fernandinho, 36 ans, restera à City jusqu’à l’été 2022, après avoir trouvé un accord avec l’équipe anglaise à peine deux jours avant la fin de son contrat actuel.Ce sera la neuvième saison de Fernandinho en Angleterre, une étape dans laquelle en plus d’avoir disputé 350 matchs, il a remporté douze titres, dont six de Premier League.

“Le travail n’est pas encore terminé”Fernandinho a déclaré dans un communiqué.

“C’est pourquoi j’ai décidé de rester ici un an de plus et de montrer que je peux aider l’équipe à atteindre les objectifs que nous recherchons. Il y a encore de la place pour l’amélioration pour atteindre ces objectifs. Évidemment pour moi et ma famille, c’est un plaisir de rester à Manchester pour une autre année“, a ajouté le milieu de terrain brésilien.