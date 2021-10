« Fernando a transféré une série de choses qui ont marqué une époque »

21/10/2021 à 20h55 CEST

.

Antonio Martín, président de l’Association des clubs de basket-ball (ACB), a déclaré ce jeudi que son frère Fernando, le premier joueur espagnol à atteindre la NBA, « a transféré une série de choses qui ont marqué une ère au-delà du sport ».

Fernando Martín, décédé en 1989 dans un accident de la circulation, a joué pour Estudiantes et le Real Madrid ainsi que pour les Portland Trails Blazers de la NBA lors de la campagne 1986/1987. En raison de sa contribution sportive, son nom est l’un des dix-huit premiers à entrer dans le Temple de la renommée du basket-ball espagnol.

« Fernando, à un moment donné, a représenté beaucoup de monde, non seulement dans le basket, mais dans le sport en général. Au-delà il a transféré une série de choses qui ont marqué une époque »a déclaré Antonio Martín, qui a assisté au premier gala du Temple de la renommée du basket-ball espagnol qui s’est tenu au stade La Cartuja à Séville.

« Mon frère était un pionnier, étant le premier Espagnol et le deuxième Européen à entrer en NBA à un moment difficile. C’est peut-être l’un des événements les plus importants de sa carrière et avec cette reconnaissance je tiens à remercier le jury d’avoir pensé à lui », a déclaré Antonio Martín à As Tv.

« C’est une fierté. Ces exercices d’avoir des personnes qui ont été importantes présentes sont très sains. Parfois, nous avons été trop paresseux quand il s’agit d’avoir de la mémoire et je pense qu’il y a maintenant une illusion pour le basket-ball brutal », a-t-il conclu.