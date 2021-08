Fernando Alonso “100% crucial” pour assurer la victoire d’Ocon

Esteban Ocon a pris le drapeau à damier, mais Fernando Alonso a été “à 100%, sans aucun doute crucial” pour cette victoire, a déclaré le directeur sportif d’Alpine Alan Permane.

Ocon a été le grand vainqueur du Grand Prix de Hongrie dimanche alors que le Français s’est retrouvé P1 après le drapeau rouge, profitant du carnage du premier tour de Valtteri Bottas et de la décision de Lewis Hamilton de s’aligner sur la grille au redémarrage lorsque tous ses rivaux restants se sont opposés pour le slick pneus.

Le Français a couru comme un pilote habitué aux grands prix de tête, sans se tromper de volant malgré la pression exercée tour après tour par Sebastian Vettel.

Ocon a remporté la victoire, sa première en Formule 1 et sa première depuis sa victoire dans la course d’ouverture de la série GP3.

Mais alors que la victoire revient à Ocon, Alpine dit que l’on ne peut pas ignorer la part d’Alonso.

L’Espagnol a gardé le champion du monde en titre Lewis Hamilton derrière lui pendant près de 12 tours, donnant à Ocon la marge de manœuvre nécessaire pour conserver la victoire même avec la charge de Hamilton.

Hamilton a tenté à plusieurs reprises de dépasser Alonso, frustré par la défense de l’Espagnol, avant de finalement le faire coller lorsque le pilote Alpine a enfermé.

“100%, sans aucun doute crucial”, a déclaré Permane à propos de la défense d’Alonso.

“C’était 11 tours [that Hamilton was behind him] Je crois, et s’il l’avait dépassé au premier tour comme il a dépassé Carlos [Sainz] la première fois, je suis sûr que Lewis aurait été là.

«Je pense que ce que nous aurions fait si c’était reculer un peu, donner le DRS à Seb et l’utiliser pour le protéger un peu, mais je ne sais pas si nous l’aurions retenu.

“Peut-être, peut-être – et n’oubliez pas, [Hamilton] piégé comme l’une des dernières personnes donc il avait des pneus très frais, il était l’une des personnes les plus rapides dans ce dernier relais.

Marcin Budkowski, directeur exécutif d’Alpine, a ajouté qu’Alonso venait “de prouver sa classe”.

Il a ajouté lors de l’émission d’après-course de F1 TV : « Ce qui est incroyable avec Fernando, c’est la façon dont il lit les courses. Il savait que c’était pour un poste, pour lui potentiellement, mais il savait qu’il aidait aussi l’équipe.

« C’était une excellente collaboration entre les deux pilotes, et je suis aussi extrêmement fier de l’équipe d’Enstone et de Viry, car nous avons eu des moments difficiles ces dernières années et cette année n’a pas été facile, et c’est incroyable de saisir l’occasion de cette façon.

« Nous avons manqué tellement de ces [opportunities] avant. Nous en avons raté une à Bakou, nous en avons raté une à Monza l’année dernière où il y a eu une course un peu folle, et cette fois nous étions là pour saisir l’opportunité et gagner donc c’est incroyable.