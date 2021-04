“ Fernando Alonso a commis moins d’erreurs que Charles Leclerc chez Ferrari ”

L’ancien directeur de Ferrari, Cesare Fiorio, pense que Fernando Alonso était moins sujet aux erreurs avec l’équipe de F1 que Charles Leclerc.

Alonso a commencé à courir avec Ferrari en 2010, s’apprêtant à remporter le championnat du monde cette année-là. Malheureusement, rester coincé derrière Vitaly Petrov lors du Grand Prix d’Abou Dhabi de fin de saison signifiait que l’attente allait continuer.

Une autre opportunité viendrait et disparaîtrait en 2012, avec Alonso au départ de Ferrari à la fin de 2014.

Ce n’est qu’en 2019 que Leclerc est arrivé, remplaçant rapidement le quadruple champion du monde Sebastian Vettel de son statut de numéro un chez Ferrari. Il récolterait deux victoires en course lors de cette première saison avec l’équipe.

Ce fut aussi une année de plusieurs erreurs coûteuses, et bien que Leclerc ait réduit son nombre d’erreurs sinon les éliminées, Fiorio pense toujours que c’est là qu’Alonso a excellé devant le pilote monégasque.

«La comparaison avec Alonso me semble un peu disproportionnée, car Leclerc, bien que très fort et capable de réaliser des temps incroyables au-dessus des possibilités de la voiture, fait encore quelques erreurs. Alonso à l’époque s’engageait moins », a déclaré Fiorio, qui a été directeur de Ferrari entre 1989 et 1991, tout en apparaissant sur le podcast Contatto de Formula Passion.

Équipez-vous aux couleurs de Ferrari via la boutique officielle de Formule 1

Vettel n’étant plus chez Ferrari, Leclerc s’est retrouvé aux côtés d’un nouveau coéquipier pour 2021 sous la forme de Carlos Sainz.

Fils de la légende du rallye Carlos Sainz Sr, l’Espagnol a fait irruption sur la scène de la Formule 1 dans le cadre du programme Red Bull, mais c’est une fois qu’il a suivi son propre chemin et signé avec McLaren que sa carrière a vraiment pris son envol.

Deux saisons à Woking, qui lui ont valu deux podiums et 201 points, lui ont valu un passage de rêve chez Ferrari.

Et Fiorio accorde une très haute cote à Sainz, le qualifiant de «garantie» pour Ferrari.

«À mon avis, Sainz est très fort et déjà en course est déjà aussi fort que Leclerc, mais en qualifications, il fait encore des erreurs, probablement parce qu’il ne connaît toujours pas bien la voiture. Mais c’est définitivement un pilote qui est une garantie », a expliqué Fiorio.

«Le couple de pilotes est très fort. J’espère que Sainz sera également rapide en qualifications lorsqu’il aura fini de s’adapter à Ferrari.

«Ferrari a progressé par rapport à l’année dernière, même si elle n’a pas encore complètement éliminé l’écart avec Mercedes et Red Bull.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!