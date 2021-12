Fernando Alonso a des problèmes au milieu de terrain comme les premiers jours de Schumacher chez Ferrari

Jean Todt a qualifié Fernando Alonso d' »exceptionnel », mais il ne dispose pas actuellement de la machinerie lui permettant de « gagner » une autre course.

Le président de la FIA a comparé la situation de l’Espagnol à celle de Michael Schumacher lorsqu’il a rejoint une équipe Ferrari non compétitive après avoir remporté deux titres consécutifs avec Benetton.

Il faudra encore cinq saisons avant que l’Allemand ne remporte un championnat du monde avec la Scuderia, et Todt a expliqué que le talent d’Alonso est toujours là pour être le meilleur du sport.

Cependant, le Français a ajouté qu’Alonso n’a tout simplement pas la voiture sous lui pour pouvoir défier régulièrement pour le moment – ​​ce qui a été une caractéristique de la carrière de nombreux pilotes avant lui.

Todt espère cependant que les changements radicaux apportés aux voitures en 2022 contribueront à niveler les règles du jeu à l’avenir.

« Ceux qui participent au Championnat du monde sont tous des pilotes très talentueux. Peut-être qu’il y en a deux ou trois qui ont un peu plus d’étincelles, mais ce qui fait la grande différence, c’est la voiture qu’on leur donne à conduire », a déclaré Todt à beIN Sports, cité par le site espagnol AS.

« Nous l’avons vu dans le passé. Regardez Michael Schumacher, lorsqu’il est arrivé chez Ferrari en 1996, il a été champion du monde en 1994 et 1995.

« En 1996, il a remporté trois Grands Prix, loin d’être Champion du Monde. Ensuite, nous l’avons vu avec de nombreux autres pilotes.

« On l’a vu avec Fernando Alonso alors qu’il conduisait une voiture qui ne lui permettait plus de gagner, on le voit maintenant. Alonso est un pilote d’exception, mais aujourd’hui il n’a pas de voiture qui lui permette de gagner.

« Oui, aujourd’hui c’est quelque chose que l’on ne peut nier, mais les doutes sur un 2022 prometteur donnent droit au rêve. »

L’ancien coéquipier Romain Grosjean a également salué récemment les talents d’Alonso, affirmant qu’il a la capacité de faire des choses qui ne sont « pas dans le livre » du pilotage, et son retour au sport après une absence de deux ans n’a pas ralenti le 40- ans vers le bas.

Alonso a remporté son premier podium depuis 2014 lors de la dernière course du Grand Prix du Qatar, mais il occupe actuellement la 10e place du championnat des pilotes et Alpine est actuellement cinquième du championnat des constructeurs, après un week-end positif à Losail.