Fernando Alonso a des problèmes de rythme malgré la montée tardive de P6

Fernando Alonso se dit satisfait de sa performance à Bakou, mais les choix stratégiques créatifs d’Alpine sont dus à un manque de rythme de course.

L’Espagnol a réussi à se frayer un chemin de la P10 à la P6 dans les deux tours jusqu’à la ligne après une course folle en Azerbaïdjan, où Max Verstappen s’est écrasé en tête en raison d’une défaillance de pneu, faisant sortir le drapeau rouge.

Cela laissait deux tours aux pilotes pour courir jusqu’à l’arrivée avec des pneus neufs et une faible consommation de carburant, ce qui, selon Alonso, était une façon « amusante » de terminer la course à Bakou.

Alonso s’est qualifié P8 lors de sa première apparition en Q3 à Bakou et, alors que le rythme d’Alpine en course semblait insuffisant, il a pu obtenir un bon résultat après l’abandon précoce de son coéquipier Esteban Ocon.

“Oui, définitivement”, a déclaré Alonso lorsque Sky Sports lui a demandé s’il aurait terminé P6 avant la course. « Surtout parce qu’à deux tours de la fin, j’étais dixième, ce furent deux derniers tours très productifs.

“C’était amusant avec la course de deux tours à la fin et beaucoup d’opportunités, très agressive [from] tout le monde et nous avons essayé de récupérer des places.

« Nous avons réussi à prendre de bons points donc je suis content pour l’équipe, et le week-end a été assez solide pour nous.

“Je pense que la dixième était trop peu de récompense après un bon week-end, donc je suis content de la sixième.”

Le double champion du monde Alonso n’a pas eu peur d’adopter une approche différente vis-à-vis de ses collègues pilotes en matière de stratégie, en partie parce qu’il pense que sa voiture Alpine manque encore de rythme de course, ce qui limite leurs options dans des circonstances normales.

Il a déjà fait un arrêt supplémentaire au stand, ou s’est arrêté plus tôt, à Bahreïn et à Monaco en particulier alors qu’il cherchait à se frayer un chemin dans le peloton lors des tours précédents, mais ces mouvements n’avaient pas porté ses fruits pour lui auparavant.

Le joueur de 39 ans pense que son équipe n’avait toujours pas un peu de vitesse dans la course, la créativité de l’équipe sur les appels stratégiques étant née d’un déficit de vitesse global.

“Nous manquons un peu de rythme, nous essayons d’être créatifs avec la stratégie, de réduire puis de saisir l’opportunité sur la première voiture de sécurité”, a-t-il expliqué.

«Nous manquons trois ou quatre dixièmes au rythme et c’était un tueur pour toute stratégie. Nous devons revoir cela, nous devons apporter des améliorations pour le prochain, mais je suis satisfait aujourd’hui.

« Pensons à la course suivante la semaine prochaine.

