Fernando Alonso a donné une leçon à Lewis Hamilton en Hongrie

Fernando Alonso a le sentiment d’avoir appris à Lewis Hamilton où se trouvait la ligne de course idéale lors du Grand Prix de Hongrie.

Une course chaotique au Hungaroring, qui a débuté avec une paire de carambolages au virage 1, a vu Hamilton reprendre la course par lui-même, puisque tous les autres pilotes restants ont plongé dans les stands pour abandonner les pneus intermédiaires pour les slicks.

Ainsi, une fois que le septuple champion du monde s’est arrêté au tour suivant, il est passé du leader de la course au dernier, face à une tâche ardue pour récupérer sur une piste connue pour ses difficultés de dépassement.

En fin de compte, il reviendrait sur le podium avec une finition P2, mais sans Alonso, nous aurions probablement parlé d’une autre victoire sensationnelle de retour à Hamilton.

L’Espagnol tiendrait son ancien rival pendant 10 tours, plaçant son Alpine de manière experte pour nier le Hamilton beaucoup plus rapide.

Cela a fourni un filet de sécurité pour le coéquipier d’Alonso, Esteban Ocon, qui a transformé son avance en une première victoire en carrière.

Hamilton a contesté une partie de la défense robuste d’Alonso, mais le double champion du monde pense avoir donné une leçon au Britannique sur la position de la ligne de course en Hongrie.

C’est une leçon qu’il met ensuite à profit pour dépasser Carlos Sainz beaucoup plus rapidement.

«Je pensais honnêtement que je ne pouvais pas le tenir plus d’un ou deux tours. Mais dans les deux derniers virages, il a semblé avoir un peu de mal à me suivre », a déclaré Alonso, cité par Motorsport.com.

« Ensuite, il suffisait de creuser un écart dans la ligne droite et de défendre.

«Je pense qu’il a appris quelques lignes différentes dans les trois derniers virages après les 10 tours derrière moi.

« Il a réussi à dépasser Carlos en un seul tour, en appliquant ces nouvelles lignes.

“L’équipe ne m’a rien dit, mais je savais que chaque tour où je pouvais le tenir derrière, c’était l’or pour la victoire d’Esteban.”

Alonso a été élu Pilote du jour alors qu’il se dirigeait vers une arrivée P5, qui est devenue P4 après la disqualification de Sebastian Vettel, en attente d’un appel.

Mais après avoir à peu près évité le carnage au virage 1, Alonso a souligné que ce n’était pas un résultat dans lequel il avait eu de la chance.

« J’ai eu la chance de ne pas terminer ma course dans le virage 1, comme certains l’ont fait. Nous prenons ce top cinq – c’est mon meilleur résultat de l’année », a-t-il déclaré.

« Ce n’était pas un cadeau parce que je dois me battre à chaque tour pour chaque position. Je suis fier de ma course et le « pilote du jour » le montre probablement.

« J’avais le rythme pour gagner la course probablement, ou c’est ce qu’il semble quand vous voyez le tracé de la course. [After closing the gap to Sainz], j’étais tellement convaincu du podium.

« J’étais en train de réaliser les meilleurs tours de la course, et je pensais que je les dépasserais, et j’essaierai de gagner la course. C’était mon esprit à ce moment-là.

« Puis j’ai commencé à réaliser que peut-être gagner la course n’était pas possible.

« Ce n’était pas suffisant en fonction de la force, surtout quand la vitesse en ligne droite manquait.

“J’ai commencé à penser à ce moment-là que si j’étais juste derrière Carlos avec le DRS, je pourrais me protéger de Hamilton et terminer quatrième.”